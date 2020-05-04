Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника

Алексей Вольцев

Практически каждый сталкивался с телефонным мошенничеством, а как показывает практика, в период кризиса и нестабильной ситуации вероятность таких звонков доверчивым гражданам увеличивается, заявил РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин.

Эксперт рассказал, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников.





"Любой звонок из банка лучше не принимать. Это не может быть служба безопасности, которая, как правило, занимается более серьезными делами и не отслеживает списание по картам. Как только услышите, что с вами говорит представитель банка, сразу сбрасывайте звонок. Таким образом вы не купите навязанную услугу и не станете жертвой мошенников, представившихся службой безопасности", - посоветовал Янин.

Собеседник агентства рассказал, что позвонившая "служба безопасности" может попросить раскрыть номера карт, коды или попросить ввести их на непроверенных сайтах. В таком случае высока вероятность того, что на другом конце провода сидят мошенники, и в сложившейся ситуации лучше всего будет положить трубку и связаться с банком по номеру телефона, который указан на банковской карте или на сайте банка.

Эксперт считает, что наиболее уязвимые слои населения для такого вида мошенничества – "это наши родители", и чтобы их защитить, можно установить лимиты по операциям по карте.

"Установка лимитов бесплатна, а такие ограничения позволят вам защититься от списания на большие суммы. То есть, если вы станете жертвой мошенничества, вы потеряете не всю сумму, которая есть на карте, а только в рамках установленного лимита", - заключил эксперт.