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Эксперты считают, что олигархи и либералы в правительстве готовят свержение Владимира Путина

Эксперты считают, что олигархи и либералы в правительстве готовят свержение Владимира Путина

В СМИ стали появляться мнения экспертов, которые считают, что олигархат и чиновники-либералы готовят свержение Владимира Путина. 

Так, главред журнала «Внешнеэкономические связи» Максим Федоренко считает, что отлучение президента от власти пройдет в три этапа. Первый – внутренняя дестабилизация в стране, достигнутая посредством ранее введенных санкций, обрушением цен на нефть и карантинными мерами. Второй – изоляция Владимира Путина, объявление в России чрезвычайного положения во главе с авторитарным правителем. Третий – перестройка политической системы в России с целью интеграции ее в глобальную экономику. По мнению эксперта именно в такой последовательности событий заинтересованы олигархи, чьи активы находятся за пределами РФ, то есть в западной юрисдикции, а также чиновники-либералы в высших эшелонах власти. Приверженцами глобализации он называет Эльвиру Набиуллину – главу ЦБ, Алексея Кудрина – главу Счетной палаты, Германа Грефа – председателя ПАО Сбербанк, экс-премьера Дмитрия Медведева. Максим Федоренко считает, что перед интересантами стоит задача вернуть России «допутинский» внешнеполитический курс, обозначенный им на Мюнхенской международной конференции по безопасности в 2007 году. 

Другой эксперт российский историк, политический аналитик, публицист и общественный деятель Валерий Соловей полагает, что козырь низкого рейтинга Владимира Путина из-за непопулярных мер в связи с карантином и прочими проблемами разыграют две группы. С одной стороны он называет мэра Москвы Сергея Собянина, который может действовать в одной связке с Сергеем Чемезовым – гендиректором госкорпорации «Ростех». С другой стороны, по мнению политолога, им противостоит связка Сергей Шойгу – Николай Патрушев – Александр Бортников, которые видят во главе России компромиссную фигуру. Господин Соловей убежден, что такая фигура вскоре появится среди членов Госсовета. При этом аналитик отметил крайнюю степень напряженности и хаоса в российской внешней и внутренней политике, что по его мнению, может печально закончиться.

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По материалам: u-f.ru

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