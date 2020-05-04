Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Юлия Пересильд: «Хотела уйти из профессии. Чувствовала себя наитупейшей коровой»

Юлия Пересильд: «Хотела уйти из профессии. Чувствовала себя наитупейшей коровой»

Юлия Пересильд: «Хотела уйти из профессии. Чувствовала себя наитупейшей коровой»
На карантине актриса регулярно выходит в эфир, чтобы не только пообщаться с поклонниками, но и спеть для них композиции и рассказать об успехах дочерей. Сейчас Юлия ничего не стесняется и уверена в себе, но так было не всегда.

Юлия Пересильд — одна из самых востребованных актрис отечественного кино. Она снимается в фильмах, играет в театре и помогает благотворительным фондам. Но так было не всегда — в начале карьеры артистка сильно стеснялась и переживала за то, что у нее не получится засветиться и стать знаменитой.

Одна из первых ее ролей была в Театре Наций в спектакле «Женитьба Фигаро», где актриса сыграла с Евгением Мироновым. Вадим Верник говорит, что смотря на ее работу, понимал — перед ним будущая звезда, а вот сама Юлия так не считала. «Готовилась к тому, что на следующей день после премьеры я ухожу из этой профессии. Думала: доколе я буду портить жизнь партнерам и всем остальным, чувствовала себя наитупейшей коровой, которая мешает всем остальным играть», — признается Пересильд. 

Все изменил разговор с Кириллом Серебрянниковым, который заметил молодую актрису и решил поддержать ее. После одной из репетиций он пригласил будущую звезду в ресторан.

«Мы просто разговаривали, причем меня разговорить не так просто. И в какой-то момент он сказал: «Спасибо тебе, ты так внимательно слушаешь и пытаешься сделать все задачи, ты мне очень помогаешь». И это было для меня спасением, я вдруг стала в себя верить, что все делаю в правильную сторону — надо продолжать», — вспомнила Юлия.

Сейчас 35-летняя Юлия очень избирательно подходит к новым проектам. Успевает актриса заботиться и о дочках, которые стали проявлять интерес к актерской профессии. Так, 10-летняя дочь Маша уже приняла участие в съемках фильма Алексея Учителя с рабочим названием «47. Цой», где сыграла роль мальчика.

«Я была в ужасе от того, что дочь будет сниматься. До сих пор не понимаю, как согласилась. Дети в кино — особая графа, я не уверена, что это всегда полезно», — заявила Пересильд.

На роль был большой кастинг мальчиков, но героя так и не нашли, а во время экспедиции девочку попросили подыграть, после чего поняли — она идеально подойдет на роль. Больше всего Юлии понравилось, что Алексей Ефимович на съемочной площадке относился к ней как ко взрослой и не делает никаких поблажек. Но пока о других проектах речи идти не может, ведь на первом месте у дочери сейчас стоит учеба.

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Мэр Манауса — Грете Тунберг: Спасите нас от вируса, ведь мы защитники леса!
Мэр Манауса — Грете Тунберг: Спасите нас от вируса, ведь мы защитники
Автодром Формулы-1 в Мехико переоборудуют в больницу
Автодром Формулы-1 в Мехико переоборудуют в больницу
Минздрав России: Covid-19 может поражать любые органы человека
Минздрав России: Covid-19 может поражать любые органы человека
Юлия Пересильд: «Хотела уйти из профессии. Чувствовала себя наитупейшей коровой»
Юлия Пересильд: «Хотела уйти из профессии. Чувствовала себя
Ивановские полицейские поручили местному жителю продать порох и завели дело
Ивановские полицейские поручили местному жителю продать порох и
Россияне приготовились к снижению зарплат
Россияне приготовились к снижению зарплат
Число больных COVID-19 на борту судна у берегов Японии выросло до 149
Число больных COVID-19 на борту судна у берегов Японии выросло до 149
В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью
В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью
Украинского олимпийского чемпиона затравили в сети за позицию по войне на Донбассе
Украинского олимпийского чемпиона затравили в сети за позицию по
Гитарист The Rolling Stones начал продавать портреты коллег по группе
Гитарист The Rolling Stones начал продавать портреты коллег по группе
Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавируса
Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавируса

Топ на сегодня

Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен Ына
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц в РЭШ
Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц

Еще по теме

Актриса Юлия Пересильд заговорила о романах со знаменитыми мужчинами
Кристина Асмус опубликовала фото с репетиции благотворительного спектакля Юлии Пересильд
Бывший возлюбленный Юлии Пересильд покончил с собой
Юлия Пересильд оставила дочерям свою фамилию из-за разговора с дедушкой