Юлия Пересильд: «Хотела уйти из профессии. Чувствовала себя наитупейшей коровой»

Влада Некрасова

На карантине актриса регулярно выходит в эфир, чтобы не только пообщаться с поклонниками, но и спеть для них композиции и рассказать об успехах дочерей. Сейчас Юлия ничего не стесняется и уверена в себе, но так было не всегда.

Юлия Пересильд — одна из самых востребованных актрис отечественного кино. Она снимается в фильмах, играет в театре и помогает благотворительным фондам. Но так было не всегда — в начале карьеры артистка сильно стеснялась и переживала за то, что у нее не получится засветиться и стать знаменитой.

Одна из первых ее ролей была в Театре Наций в спектакле «Женитьба Фигаро», где актриса сыграла с Евгением Мироновым. Вадим Верник говорит, что смотря на ее работу, понимал — перед ним будущая звезда, а вот сама Юлия так не считала. «Готовилась к тому, что на следующей день после премьеры я ухожу из этой профессии. Думала: доколе я буду портить жизнь партнерам и всем остальным, чувствовала себя наитупейшей коровой, которая мешает всем остальным играть», — признается Пересильд.

Все изменил разговор с Кириллом Серебрянниковым, который заметил молодую актрису и решил поддержать ее. После одной из репетиций он пригласил будущую звезду в ресторан.

«Мы просто разговаривали, причем меня разговорить не так просто. И в какой-то момент он сказал: «Спасибо тебе, ты так внимательно слушаешь и пытаешься сделать все задачи, ты мне очень помогаешь». И это было для меня спасением, я вдруг стала в себя верить, что все делаю в правильную сторону — надо продолжать», — вспомнила Юлия.

Сейчас 35-летняя Юлия очень избирательно подходит к новым проектам. Успевает актриса заботиться и о дочках, которые стали проявлять интерес к актерской профессии. Так, 10-летняя дочь Маша уже приняла участие в съемках фильма Алексея Учителя с рабочим названием «47. Цой», где сыграла роль мальчика.

«Я была в ужасе от того, что дочь будет сниматься. До сих пор не понимаю, как согласилась. Дети в кино — особая графа, я не уверена, что это всегда полезно», — заявила Пересильд.

На роль был большой кастинг мальчиков, но героя так и не нашли, а во время экспедиции девочку попросили подыграть, после чего поняли — она идеально подойдет на роль. Больше всего Юлии понравилось, что Алексей Ефимович на съемочной площадке относился к ней как ко взрослой и не делает никаких поблажек. Но пока о других проектах речи идти не может, ведь на первом месте у дочери сейчас стоит учеба.

Фото: Legion-Media