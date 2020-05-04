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К нам вернется дурацкий миф

К нам вернется дурацкий миф
© РИА Новости / Вера Голосова
Максим СоколовВсе материалы

Наше все А. С. Пушкин, хоть и сам был склонен к путешествиям — за границу его не пускали, но Тифлис, Арзрум и Оренбургский край он посетил, — тем не менее описал эту людскую склонность довольно иронически:

"Им овладело беспокойство,

Охота к перемене мест


(Весьма мучительное свойство,


Немногих добровольный крест)".

Спустя два века эта охота овладела очень многими, в том числе и гражданами Российской Федерации. Достаточно вспомнить, что во время отпусков и каникул творилось в Шереметьево. Или посмотреть в архивах прежнее авиарасписание — десять рейсов в Париж, столько же во Франкфурт, etc. Теперь зараза покончила с этим мучительным свойством. Нынешнее положение дел можно сравнить даже не с временами железного занавеса, когда что-то же ездило и летало, но скорее с военным временем.

Но россияне по преимуществу оптимисты — "Минует печальное время, мы снова обнимем друг друга", etc. По крайней мере, соцопросы показывают такую картину настроений.

# Россия
По материалам: ria.ru

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