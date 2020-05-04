Кабмин рассматривает вопрос ослабления карантина: прямая трансляция (видео)

Лидия Мартынова

В Украине приняли важное решение по поводу выхода из карантина. На заседании Кабинета министров было объявлено, что ряд карантинных ограничений останется в силе до 22 мая, но с 11 мая предусмотрены серьезные послабления карантина.

«Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов», — рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ожидается, что кроме открытых парков, скверов и зон отдыха, с 11 мая смогут работать:

парикмахерские, салоны красоты;летние площадки ресторанов и кафе, разрешат работу в режиме «на вынос»;оптовая и розничная торговля (с ограничениями);музеи, библиотеки;тренировочные комплексы спортивных команд;сервисные центры по обслуживанию бытовой техники"стоматологи.

Напомним, в Кабмине был подготовлен ориентировочный план выхода из карантина. Первыми предлагалось открыть для прогулок парки и скверы, а также магазины непродовольственных товаров.