Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Кабмин рассматривает вопрос ослабления карантина: прямая трансляция (видео)

Кабмин рассматривает вопрос ослабления карантина: прямая трансляция (видео)

Кабмин рассматривает вопрос ослабления карантина: прямая трансляция (видео)

В Украине приняли важное решение по поводу выхода из карантина. На заседании Кабинета министров было объявлено, что ряд карантинных ограничений останется в силе до 22 мая, но с 11 мая предусмотрены серьезные послабления карантина.

«Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов», — рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ожидается, что кроме открытых парков, скверов и зон отдыха, с 11 мая смогут работать:


парикмахерские, салоны красоты;
летние площадки ресторанов и кафе, разрешат работу в режиме «на вынос»;
оптовая и розничная торговля (с ограничениями);
музеи, библиотеки;
тренировочные комплексы спортивных команд;
сервисные центры по обслуживанию бытовой техники"
стоматологи.

Напомним, в Кабмине был подготовлен ориентировочный план выхода из карантина. Первыми предлагалось открыть для прогулок парки и скверы, а также магазины непродовольственных товаров.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Катя Жужа: «Полтора года я не могла забеременеть»
Катя Жужа: «Полтора года я не могла забеременеть»
ФРГ не намерена отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"
ФРГ не намерена отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"
Немецкий политик призвал снять санкции с России из-за коронавируса
Немецкий политик призвал снять санкции с России из-за коронавируса
Минпромторгу выделили десять миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
Минпромторгу выделили десять миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
В России ответили на угрозы Киева сорвать завершение «Северного потока-2»
В России ответили на угрозы Киева сорвать завершение «Северного
МИД Польши: Идея дать ЕС высшую власть провалилась
МИД Польши: Идея дать ЕС высшую власть провалилась
Трамп дал новый прогноз по числу жертв коронавируса в США
Трамп дал новый прогноз по числу жертв коронавируса в США
Иран «нагнал» туман: страна возвращается к персидской денежной единице
Иран «нагнал» туман: страна возвращается к персидской денежной единице
Итоговые оценки школьникам Москвы выставят 15 мая
Итоговые оценки школьникам Москвы выставят 15 мая
Жителям Подмосковья объяснили важность ношения маски
Жителям Подмосковья объяснили важность ношения маски
Рокировка закончена. Назван преемник Назарбаевой в сенате Казахстана
Рокировка закончена. Назван преемник Назарбаевой в сенате Казахстана
МИА "Россия сегодня" поддержит фестиваль "Дорога на Ялту"
МИА "Россия сегодня" поддержит фестиваль "Дорога на Ялту"

Топ на сегодня

Россияне приготовились к снижению зарплат
Россияне приготовились к снижению зарплат
Сиди дома: в Чечне не работает общественный транспорт
Сиди дома: в Чечне не работает общественный транспорт
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу
Ученый объяснил, когда формируется стойкий иммунитет к коронавирусу
С-400 раздора: Турция «робкими шагами» засеменила навстречу США
С-400 раздора: Турция «робкими шагами» засеменила навстречу США
Иракское шиитское ополчение отразило атаку ИГ* в провинции Салах-эд-Дин
Иракское шиитское ополчение отразило атаку ИГ* в провинции

Еще по теме

Кличко назвал предварительную дату ослабления карантина в Киеве
Ослабление карантина: Шмыгаль поручил разработать критерии работы объектов для открытия
Европа потянулась на выход из карантина: от Польши до Португалии
Социальная дистанция и масочный режим: в Кабмине рассказали, какие ограничения останутся до 2021 года