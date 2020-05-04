Кабмин рассматривает вопрос ослабления карантина: прямая трансляция (видео)
Сегодня, 13:28 Лидия Мартынова
В Украине приняли важное решение по поводу выхода из карантина. На заседании Кабинета министров было объявлено, что ряд карантинных ограничений останется в силе до 22 мая, но с 11 мая предусмотрены серьезные послабления карантина.
«Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов», — рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ожидается, что кроме открытых парков, скверов и зон отдыха, с 11 мая смогут работать:
парикмахерские, салоны красоты;
летние площадки ресторанов и кафе, разрешат работу в режиме «на вынос»;
оптовая и розничная торговля (с ограничениями);
музеи, библиотеки;
тренировочные комплексы спортивных команд;
сервисные центры по обслуживанию бытовой техники"
стоматологи.
Напомним, в Кабмине был подготовлен ориентировочный план выхода из карантина. Первыми предлагалось открыть для прогулок парки и скверы, а также магазины непродовольственных товаров.Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua