Кадыров поддержал День молитвы за спасение человечества от пандемии

Лидия Мартынова

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал инициативу Верховного комитета человеческого братства о проведении 14 мая Дня молитвы и поста за избавление человечества от пандемии.

Ранее папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане поддержал инициативу Высшего комитета по человеческому братству провести 14 мая день всеобщей молитвы и поста с участием представителей всех религий для преодоления пандемии коронавируса.

"Мы с большой радостью и воодушевлением восприняли новость об объявлении Верховным комитетом человеческого братства 14 мая Днем молитвы, поста и мольбы за человечество. Выражаем благодарность Верховному комитету человеческого братства, а также Шейху исламского университета "Аль-Азхар" Ахмаду Аль-Тайибу и папе Римскому Франциску за участие в этой инициативе. Мы с огромной радостью поддерживаем её", - сообщил Кадыров на странице "ВКонтакте"