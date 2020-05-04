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Как итальянцы помогли создать легендарный советский автомобиль 

Как итальянцы помогли создать легендарный советский автомобиль 

Рожденные в СССР знают, что такое «копейка». Это один из самых распространённых советских легковых и один из символов автопрома того времени. ВАЗ-2101 сыграл важную роль в автомобилизации СССР. За время выпуска модели с 1970 по 1984 год было собрано 2 699 999 автомобилей.

А началось все 4 мая 1966 года, когда в Турине были подписаны протоколы об участии итальянского концерна «ФИАТ» в создании на территории СССР крупномасштабного автостроительного предприятия с полным технологическим циклом по производству легковых автомобилей, а также генеральное соглашение о советско-итальянском сотрудничестве в области разработки базовой модели.

19 апреля 1970 года с главного конвейера автомобильного завода в Тольятти сошли 6 первых легковых машин ВАЗ-2101 «Жигули» (усовершенствованная версия «Фиата-124»), окрещенных в народе «копейками».

Конструкция была доработана с учётом советских условий — увеличен дорожный просвет, усилена подвеска, задние дисковые тормоза заменены на барабанные как более стойкие к загрязнению. Кроме того, слева появилось наружное зеркало заднего вида, была изменена конструкция двигателя, а масса автомобиля увеличилась на 90 кг. Всего было сделано более 800 изменений. 28 Октября 1970 года в Москву был отправлен первый эшелон с автомобилями «Жигули».

Вопреки распространённой легенде, с самого начала «Жигули» собирались целиком из локализованных частей, без поставок деталей с «Фиата» (тем более что большая часть узлов «копейки» имела более или менее существенные отличия от оригинального Fiat 124, производящегося в Италии). Штампы и клейма же оставались в первое время «фиатовскими», так что соответствующее обозначение вполне могли нести и детали, изготовленные в СССР на итальянском оборудовании. По мере внесения в конструкцию автомобиля изменений и естественного износа оснастки они стали исчезать.

Впоследствии ВАЗ-2101 получил несколько модификаций, а именно 21011 — основные изменения пришлись на модификацию кузова, салон которой получил более удобные по форме передние сиденья и несколько измененные органы управления, а также пепельницы, из задних подлокотников перенесенные непосредственно на панели дверей. В дополнение к этому модификация получила более мощный 69-сильный двигатель рабочим объемом 1,3 л. Эти автомобили оснащали иной решеткой радиатора с более частыми горизонтальными поперечинами, в нижней части панели передка появились четыре дополнительных вентиляционных прорези. Бамперы лишились клыков и получили взамен по периметру резиновые накладки. На автомобиль стали устанавливать фонарь заднего хода. И вторая модификация — модель 21013, которая отличалась от 21011 лишь объёмом двигателя — 1.2 На базе ВАЗ-2101 был создан также универсал ВАЗ-2102 — но это уже совсем другая история.

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По материалам: pnp.ru

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