Как работают агенства недвижимости в период карантина?

Роман Иванов

Периоды кризисов – это не только ограничения, но и новые возможности. Конечно, на данный момент агентства недвижимости работают в лайтовом режиме, продажи падают, но это не означает, что рынок встал. Просто изменились условия – и теперь он работает по новым законам. Недвижимость онлайн изучать и покупать, продавать, сдавать, снимать по-прежнему можно.

Также на данный момент доступны уникальные предложения для инвесторов. Если вы давно хотели вложить деньги в недвижимость, но ждали подходящий момент, он настал. Цены на жилье заметно упали, как говорят эксперты, ненадолго. Успеете сделать правильное вложение – получите реально работающие инвестиции на долгосрочную перспективу.

Офисы перешли на дистанционную работу

Агентство Рrofitrealestate в Турции, организации в других регионах и городах перешли на дистанционное обслуживание клиентов. Офисы работают, правда, в дежурном режиме:

Сотрудники имеют доступ ко всем базам данных, могут решать основные задачи удаленно. Заявки и звонки принимаются, обрабатываются дистанционно, консультации по любым вопросам предоставляются в удаленном формате. Договора покупки-продажи заключают, как и ранее. Сделки проводят с соблюдением всех требований, норм безопасности. Участники обязательно носят маски, резиновые перчатки, пр. Перед входом в нотариальную контору каждому человеку меряют температуру. Переговоры проводятся в формате видеоконференций, при желании возможна и встреча в офисе. Маркетинговые кампании не приостанавливались, объекты продвигаются, как и ранее (возможно, с некоторыми коррективами).

Просмотр объектов недвижимости тоже стал возможным благодаря формату скайп видео конференций. Собственник квартиры дает доступ, специалист агентства проводит обзор в видеооформате онлайн. Услуга появилась давно, но сегодня стала популярной как никогда.

Перспективы

До смягчения ограничений агентства так и будут работать в удаленном формате. Специалисты подчеркивают, что формат онлайн-просмотров клиентам понравился, так что будет пользоваться спросом и после пандемии. Такой подход экономит время сторон, дает возможность сразу обсудить все моменты.

Купить жилье в Турции с онлайн-просмотром можно удаленно с минимальными затратами. Место нахождения участников конференции не играет роли. Сейчас цены заметно снизились, так что можете вкладывать в иностранную недвижимость. Потом они снова пойдут вверх.