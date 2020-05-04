Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как работают агенства недвижимости в период карантина?

Как работают агенства недвижимости в период карантина?

Периоды кризисов – это не только ограничения, но и новые возможности. Конечно, на данный момент агентства недвижимости работают в лайтовом режиме, продажи падают, но это не означает, что рынок встал. Просто изменились условия – и теперь он работает по новым законам. Недвижимость онлайн изучать и покупать, продавать, сдавать, снимать по-прежнему можно.

Также на данный момент доступны уникальные предложения для инвесторов. Если вы давно хотели вложить деньги в недвижимость, но ждали подходящий момент, он настал. Цены на жилье заметно упали, как говорят эксперты, ненадолго. Успеете сделать правильное вложение – получите реально работающие инвестиции на долгосрочную перспективу.

Офисы перешли на дистанционную работу

Агентство Рrofitrealestate в Турции, организации в других регионах и городах перешли на дистанционное обслуживание клиентов. Офисы работают, правда, в дежурном режиме:

  1. Сотрудники имеют доступ ко всем базам данных, могут решать основные задачи удаленно.
  2. Заявки и звонки принимаются, обрабатываются дистанционно, консультации по любым вопросам предоставляются в удаленном формате.
  3. Договора покупки-продажи заключают, как и ранее. Сделки проводят с соблюдением всех требований, норм безопасности. Участники обязательно носят маски, резиновые перчатки, пр. Перед входом в нотариальную контору каждому человеку меряют температуру.
  4. Переговоры проводятся в формате видеоконференций, при желании возможна и встреча в офисе.
  5. Маркетинговые кампании не приостанавливались, объекты продвигаются, как и ранее (возможно, с некоторыми коррективами).

Просмотр объектов недвижимости тоже стал возможным благодаря формату скайп видео конференций. Собственник квартиры дает доступ, специалист агентства проводит обзор в видеооформате онлайн. Услуга появилась давно, но сегодня стала популярной как никогда.

Перспективы

До смягчения ограничений агентства так и будут работать в удаленном формате. Специалисты подчеркивают, что формат онлайн-просмотров клиентам понравился, так что будет пользоваться спросом и после пандемии. Такой подход экономит время сторон, дает возможность сразу обсудить все моменты.

Купить жилье в Турции с онлайн-просмотром можно удаленно с минимальными затратами. Место нахождения участников конференции не играет роли. Сейчас цены заметно снизились, так что можете вкладывать в иностранную недвижимость. Потом они снова пойдут вверх.

# Недвижимость

Последние новости

Трамп заявил об «ужасной ошибке» Китая в начале эпидемии коронавируса
Трамп заявил об «ужасной ошибке» Китая в начале эпидемии коронавируса
Студия Pixar запустила кулинарное шоу на YouTube
Студия Pixar запустила кулинарное шоу на YouTube
Инсайд: президент Польши Анджей Дуда уходит в отставку
Инсайд: президент Польши Анджей Дуда уходит в отставку
Россиянам рассказали об оплате нерабочих дней в мае
Россиянам рассказали об оплате нерабочих дней в мае
Как работают агенства недвижимости в период карантина?
Как работают агенства недвижимости в период карантина?
Есть ли другая жизнь во Вселенной: правда ли, что мы не одни
Есть ли другая жизнь во Вселенной: правда ли, что мы не одни
К нам вернется дурацкий миф
К нам вернется дурацкий миф
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 мая
Сожженные химией вены и удаление органов – Лама Сафонова борется с последствиями лечения рака
Сожженные химией вены и удаление органов – Лама Сафонова борется с
Европейская экономика начала оживать
Европейская экономика начала оживать
Нацпроекты не снимают с повестки дня, заявил Песков
Нацпроекты не снимают с повестки дня, заявил Песков
Россиянам покажут таинственную древнюю пещеру и сладкую жизнь миллиардеров
Россиянам покажут таинственную древнюю пещеру и сладкую жизнь

Топ на сегодня

Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен Ына
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц в РЭШ
Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц

Еще по теме

"Вторичка" в Москве подешевела на 30%
Как работает ВТБ 24 в новогодние праздники 2018 – график работы в Новый год 2018
Как работают банки в новогодние праздники 2018
Как работает Сбербанк России в новогодние праздники 2019: график работы