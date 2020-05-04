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Катя Жужа: «Полтора года я не могла забеременеть»

Катя Жужа: «Полтора года я не могла забеременеть»
Катя Жужа совсем скоро во второй раз станет мамой. Но звезда долго скрывала наступившую беременность и не хотела говорить об этом даже поклонникам. Многие думали, что она опасалась хейта, но все оказалось куда сложнее.

«1,5 года я не могла забеременеть! Мы бегали по всем врачам Москвы, сдавали миллион анализов в разных клиниках и центрах репродукции. Но проблем ни у кого не было! И в один момент даже стало обидно, что нас не от чего лечить. Врачи просто разводили руками и говорили: «Пробуйте дальше», — вспоминает Жужа.

Блогер признается, что в какой-то момент начала задумываться о «подсадке», но ее супруг был категорически против. По словам Кати, их семейная жизнь превратилась в ожидания «теста до теста». Родители понимали беспокойство детей, поэтому пытались утешить их и говорили о том, что нужно отпустить ситуацию и начать наслаждаться жизнью.

«Но, знаете, когда ты 1,5 года живешь то на тестах на овуляцию, то на тестах на беременность, ты уже никак не можешь не зацикливаться на этом», — заявила Жужа.

Только спустя полтора года произошло чудо — Катя отмечает: она узнала о том, что в ожидании, когда «забила на все и у опустила руки». Последние месяцы Жужа вместе с супругом находится слово в сказке — они чувствуют то, как ребенок пинается в животе и постоянно разговаривают с ним. «Когда мы покупаем детские вещи, коляски, ванночки, памперсы, то до сих пор не можем поверить — всем этим мы скоро будем пользоваться», — удивляется модель.

Отметим, что для Кати этот ребенок станет вторым — у нее уже есть дочь Николь от отношений с  московским бизнесменом. А для ее супруга, гонщика Артема Маркелова, малыш будет первенцем.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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