Консилер с кофеином, сыворотка с цинком и другие бьюти-новинки недели

Вадим Карасев

Консилер с кофеином, витамином Е и глицерином, матовые помады в ретрофутлярах, кремовые румяна, сыворотка с цинком и ниацинамидом, весенние ароматы и другие новинки — в нашем обзоре.

Консилер Luminous Silk Concealer, Giorgio Armani (2 850 руб.)

Линейка Luminous Silk теперь состоит не только из тонального крема и увлажняющего праймера, но и многофункционального консилера. Все, что всем так нравится в тональной основе (эффект жемчужного свечения, увлажняющие свойства и стойкость), "передалось по наследству" Luminous Silk Concealer.





Консилер с кофеином, витамином Е и глицерином уменьшает темные круги и снимает отеки вокруг глаз в разы быстрее, чем чайные пакетики и кубики льда. Наносишь средство — и последствия бесконечных совещаний по Zoom как рукой сняло.

Мужской аромат Y Eau Fraiche, Yves Saint Laurent Beauté (60 мл — 6 663 руб.)

Создавая Y Eau Fraiche, парфюмер Доминик Ропьон добавил в классический аромат несколько новых, смелых аккордов.

Кислинку дает лимон сорта примофиоре холодного отжима — из первого и самого ароматного урожая. Приправленный пряным имбирем и щепоткой перца, солнечный цитрус — основа композиции. Потом в дело вступает герань, обрамленная оттенками мяты, личи и лемонграсса. Герань традиционно считается мужским цветком и используется в парфюмах для представителей сильной половины человечества с XIX века, именно тогда свет увидел первый фужерный аромат.





Когда прохлада цитруса утихает, главное место занимают ноты кедра и ладана — фирменного компонента всех ароматов из серии Y.

Аромат Black Opium Storm Illusion, Yves Saint Laurent Beauté (50 мл — 7 961 руб.)

Осторожно, штормовое предупреждение! Надвигается новое лимитированное издание парфюмерной воды Black Opium Storm Illusion: ставший культовым флакон теперь, будто в жаркую летнюю ночь, пронзен электрическим разрядом. Блестящий флакон черного цвета теперь украшен гигантской сверкающей молнией.





Аромат внутри остался неизменным: все те же ноты черного кофе, белых цветов и ванили. Новинка уже доступна в онлайн-бутике. Цена при регистрации на сайте составит 5 971 рубль, также действует бесплатная бесконтактная доставка по промокоду Libre. Матовые помады Rouge à Lèvres Mat, Gucci Beauty (3 250 руб.)

Успех Rouge à Lèvres Mat вдохновил команду Gucci Beauty на запуск новой лимитированной коллекции матовых помад. Оттенки, созданные Алессандро Микеле для свежего макияжа, навеяны весенними цветами. В этом букете алые (511 Madge Red), ярко-пурпурные (711 Jenny Purple), темно-коричневые (111 Elliott Brown), сочные розовые (210 Julie Rose), ярко-оранжевые (307 Louise Orange) и темно-оранжевые (308 Lucy Dark Orange) цветы.





В основе помады Rouge à Lèvres Mat — прозрачный гелевый мягкий воск и стойкие пигменты. Золотистый металлический футляр продолжает ретротематику и напоминает времена, когда тюбик губной помады служил украшением и представлял собой произведение искусства.

Сыворотка для лица с цинком и ниацинамидом Niacinamide 10% + Zinc 1%, Fact (1 990 руб.)

Обратили внимание на новый российский бренд Fact, который выпускает уходовую косметику, созданную на стыке фармакологии и косметологии. В ассортимент входят сыворотки и кремы, направленные на решение конкретных проблем кожи, таких как купероз, акне, гиперпигментация и так далее.





Формулы простые и идеально подходят для тех, кто хочет добавить активные кислоты в ежедневный уход. Бренд по своей стилистике и позиционированию чем-то напоминает The Ordinary, только цены в разы меньше.

Делаем ставку на сыворотку для лица с цинком и ниацинамидом Niacinamide 10% + Zinc 1%, увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой и витамином B5 3D Hyaluronic Acid 2% + Provitamin B5 и сыворотку-пилинг для лица с молочной и гиалуроновой кислотой Lactic Acid 5% + 3D Hyaluronic Acid 2%. Купить можно на "Озоне" и Wildberries.





Антицеллюлитные серии Fat Breaking Set Gryo и Thermo Body Set, Mixit (1 695 руб.)

Карантин — это время, которое можно посвятить себе любимой. Чтобы усилить эффект от физических нагрузок (мы же не просто так постоянно рассказываем про домашние тренировки!), а также от правильного питания, Mixit создал два крутых антицеллюлитных комплекса.





Комплекс состоит из скраба для тела, маски для обертывания (пленка прилагается) и массажного масла. На выбор два спецэффекта: охлаждающий (тогда выбирайте серию Fat Breaking Set Gryo) и разогревающий (Thermo Body Set).





В первом случае работают тростниковый сахар, кокосовая стружка, морская и розовая гималайская соль, масло сладкого миндаля, масло авокадо, эфирное масло мяты, сок алоэ вера, экстракт ламинарии и ментол (он-то и дарит приятное ощущение прохлады).

В разогревающей линейке бразды правления отданы кофе, тростниковому сахару, масло ши, эфирному маслу апельсина, корицы, черного перца и имбиря (они усиливают кровообращение, обеспечивая согревающий эффект).

Кремовые румяна Cheeks Out Freestyle Cream Blush, Fenty Beauty (цена по запросу)

И снова новинки от Рианны! На этот раз она выпустила кремовые румяна Cheeks Out Freestyle Cream Blush в фирменных восьмиугольных футлярах. Формула легко наносится, и, что особенно приятно, переборщить с ними трудно. Текстура нежирная и в то же время устойчивая к поту и воде. Новинка вышла в 10 смелых оттенках: от нежно-розового до неоново-кораллового и сиреневого.

Аромат Tribeca, Bond No. 9 (29 200 руб.)

Названный в честь одноименного района Нижнего Манхэттена и вдохновленного им, аромат Tribeca сочетает в себе, пожалуй, одни из самых сексуальных нот.





Он открывается нотами горьковатого какао и фундука в карамели, которые постепенно уступают место пышному букету из жасмина самбак с юга Франции и теплым древесно-мускусным аккордам. Работал над композицией французский парфюмер Мишель Альмарак.





Флакон задуман как маленькое произведение искусства — он выполнен в виде звезды и украшен крокодиловым принтом. Что касается заботы об окружающей среде: аромат TriBeCa Bond No. 9 продается без картонной упаковки, а сам пузырек на 100% подлежит вторичной переработке.

Гель-уход для душа "Свежесть и забота", Nivea (153 руб.)

Теперь, когда можно принимать с утра душ и не торопиться, это времяпрепровождение хочется сделать еще более приятным. Поможет в этом гель-уход "Свежесть и забота" от Nivea. В его состав входит натуральное алоэ вера (один из лучших ухаживающих ингредиентов), которое сохранит естественный pH-баланс и сделает кожу нежной и бархатистой. А нежный цветочный аромат средства зарядит весенним настроением.



