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Красотка за миллион: сколько Елена Степаненко потратила на преображение

Красотка за миллион: сколько Елена Степаненко потратила на преображение
После развод с Евгением Петросяном Елена Григорьевна заметно преобразилась в лучшую сторону. Юмористка похудела, омолодилась и стала чертовски привлекательной. А помогли в этом звезде дорогостоящие пластические операции.

Елена Степаненко стала выглядеть гораздо моложе своих лет. По словам пластического хирурга Мадины Байрамуковой, юмористка начала свое преображение с сильного похудения — за год артистка сбросила 42 килограмма. На достигнутом 67-летняя телеведущая останавливаться не собирается.

Также Елена Григорьевна сделала ряд пластических операций, за которые отдала не меньше миллиона рублей. «Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века. Скорее всего, была проведена липосакция второго подбородка. Возможно, одновременно с радиоволновым лифтингом имела место платизмопластика — подтяжка шеи и нижней трети лица», — считает специалист. 

К слову, блефаропластика обошлась юмористке примерно в 200 тысяч рублей, липосакция зоны подбородка и лифтинг в 100 тысяч. А на платизмопластику Степаненко потратила более 75 тысяч.

Фото: Владимир Широков/личный архив, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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