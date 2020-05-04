Любовное признание и интимное фото — Александр Петров поздравил Стасю Милославскую

Влада Некрасова

Несмотря на то, что день рождения Милославской выпал на период самоизоляции, он запомнится артистке яркими впечатлениями. Стася провела день с возлюбленным, который сделал ей необычный подарок.

На 25-летие Стасю Милославскую ждал настоящий сюрприз от Александра Петрова. Актер решил исполнить давнюю мечту девушки и подарил ей домашнего любимца. Серо-белый котенок, которого Милославская назвала Самантой, вызвал бурю позитивных эмоций.

Кроме того, Петров не забыл поздравить возлюбленную и в социальных сетях. «Стася, с днем рождения! Люблю тебя!» — написал актер под интимным фото с девушкой, которое вызвало неподдельный интерес публики. На снимке пара предстала в момент страдного поцелуя. Кадр получился слегка смазанным, что, по мнению подписчиков Александра, придало ему живости и красоты.

«Стася! Мы тоже тебя поздравляем все с днем рождения! Пусть все задуманное обязательно сбудется»; «Как это мило»; «Счастья вам, ребята!», — отреагировали на откровенный снимок поклонники звезд.





Отметим, что, в отличие от Саши, Стася не любит распространяться о личной жизни. Она уверена, что счастье любит тишину. Однако ее избранник не всегда может сдерживать чувства. Петров уже не в первый раз публично признается девушке в любви. Когда же пара посещает светские мероприятия, то буквально не разжимает объятий.

«Мой мужчина надежный, заботливый, образованный, с чувством юмора и самоиронией. В жизни я сильная и независимая, а с ним хочется чувствовать себя малышкой. Для меня не проблема, если мужчина будет успешнее — роль жены гения мне вполне подходит», — говорила о Петрове актриса.

Напомним, что Стася родилась в творческой семье. Ее отец, музыкант и композитор, является художественным руководителем ансамбля «Мелодия». А мама — певица. Хотя, Стася признается, что некогда родительница даже работала моделью и снималась в клипах. Именно от родителей Милославская унаследовала позитивный настрой в жизни. Тем не менее в кино артистка тяготеет к совершенно другим темам. «Сейчас хочу серьезной работы, жесткой. В жизни я — позитивный, светлый человек, поэтому в кино меня тянет ко всему мрачному и тяжелому», — делится Стася в интервью журналу «КиноРепортер».

Девушка с детства знала, что станет актрисой. Еще ребенком она случайно оказалась в театральной студии и поняла, что определилась с профессией. Стася сразу же оповестила о выборе родителей, которые не стали спорить с дочерью, зная, что переубедить ее будет сложно. Так, Милославская попала в творческую среду.

Фото: Legion-Media