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Лукашенко сравнил число жертв коронавируса и алкоголизма

Лукашенко сравнил число жертв коронавируса и алкоголизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании сравнил, сколько белорусов погибли от коронавирусной инфекции COVID-19 и алкоголизма, а также сколько совершили самоубийства и скончались в результате ЧП.

По словам Лукашенко, его поразили эти цифры: "от отравления алкоголем умерли 482 человека, самоубийств - 470, уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств, на пожарах погибли 218 человек, на дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человек".

"Утонули 89 человек – почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19", – подчеркнул он.

Сейчас в Белоруссии жертвами COVID-19 числятся 97 человек. Глава государства считает, что заболеваемость в целом удается сдерживать, а число погибших по другим причинам снижается, если брать аналогичные периоды предыдущего года.

Всего в мире зафиксировано почти 3,5 миллиона случаев инфицирования COVID-19. 244 тысячи человек умерли, 1,12 млн выздоровели. Каждый третий инфицированный – житель Соединенных Штатов. На втором и третьем месте Испания и Италия, пятерку наиболее пострадавших стран замыкают Великобритания и Франции. Россия находится на седьмом месте, Белоруссия – в третьем десятке между Израилем и Австрией.

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По материалам: uposters.ru

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