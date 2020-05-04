Лукашенко заявил, что парад Победы в Беларуси из-за коронавируса отменять не будут

Вадим Карасев

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 мая в ходе совещания с руководством страны заявил, что коронавирусная инфекция не станет преградой для проведения парада в честь 75 годовщины Победы.

При этом он отметил, что это мероприятие наделено глубоким идеологическим и эмоциональным смыслом, и имеет важное значение в сохранении памяти о тех, кто отдал свои жизни за наше мирное будущее.

Лукашенко сказал, что может это и звучит пафосно, но это действительно так.

Однако, белорусский лидер предупредил организаторов парада о том, что не нужно никого «тащить силой» на это праздничное мероприятие. Те, кто захочет и сможет прийти, придут сами. Тех же, кто беспокоится за свое здоровье, никто осуждать не будет.

В целом Лукашенко уверен, что парад не станет самым опасным мероприятием с точки зрения эпидемиологов и вирусологов, поскольку его организацию проведут, как положено и с соблюдением всех рекомендаций.

Он также сказал, что в Беларуси не вводились ограничительные меры ни на первомайские праздники, ни на предстоящий День Победы. И, по его мнению, люди сами старались не выходить на улицы, поскольку понимают важность внимательного отношения к своему здоровью.

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