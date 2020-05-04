Лунный день сегодня 4 мая 2020 года

Вадим Карасев

Переход Луны в Знак Весы может привести к тому, что сомнения просочатся в самые разные сферы жизни. К счастью, астрологи подскажут, как вернуть уверенность в себе и привлечь удачу.

Луна в Весах, обычно связывающая нас ограничениями и противоречиями, сегодня ослабит хватку и позволит действовать самостоятельно. Но астрологи советуют приготовиться: придется проявить всю свою стрессоустойчивость. В противном случае глубинные страхи, которые раньше не вмешивались в жизненные процессы, проявят себя.

Фаза Луны: 12-13 лунные сутки. Растущая Луна в Весах поможет найти полезные подсказки. День удачен для обучения, духовных практик, серьезных разговоров и новых начинаний.

Магнитные бури: возможны колебания геомагнитного поля. Метеочувствительным людям рекомендуется снизить нагрузки и поберечься от стрессовых ситуаций.

Благоприятные дела 4 мая:

жаркие выражения чувств;способность приспособиться к любой обстановке;анализ допущенных ошибок;самопознание;сознательное развитие уверенности;творческие занятия.

Опасности и риски 4 мая:

Домашние дела при Луне в Весах

недостаток ответственности и решительности;склонность к формальностям;зависимость от других людей;нарушение правил, инструкций;не эстетичная и грязная работа.

Весы — семейный Знак. В этой время улучшаются отношения с родными, близкими и родственниками. Отлично проходят дела, связанные с домом, семьей и гармонией. Можно закупиться продуктами впрок, оплатить счета и задолженности, навести уют, тем самым привлечь в дом благополучие и удачу.

Работа и деньги в понедельник

Луна в Весах сделает этот понедельник особенно тяжелым. Астрологи советуют отдать бразды правления надежным людям, возложив на них решение самых трудных задач. Иногда нужно в чем-то уступить, чтобы сохранить душевное спокойствие, которое сегодня будет важнее всего. Без лишнего рвения и напора выполняйте возложенные обязанности — ситуация в деловой сфере нестабильная, с перепадами и скачками. По этой же причине стоит воздержаться от заключения сделок и новых кредитов — высок риск обмана и переплат.

Внешний вид по лунному календарю

Сегодня лучше всего «замаскировать» свою хищную сущность, чтобы лишний раз не раздражать гармоничных Весов. Поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратить внимание на легкие десертные оттенки, и в первую очередь — на кремово-розовый. Из украшений желательно выбрать те, в которых есть камни-защитники от внешнего негатива.

Любовь и отношения сегодня

В романтических и семейных делах возможны перемены. Некоторым захочется перевернуть потрепанную страницу личной жизни и зажить для себя. Астрологи советуют воздержаться от спонтанных решений и опрометчивых выводов, но если действительно поймете, что устали от отношений, наберитесь храбрости и вызовите партнера на откровенный разговор. Есть шансы урегулировать вопрос полюбовно, без истерики и взаимных претензий. Людям, которых все устраивает, желательно опираться на свои чувства, удивлять и баловать любимого человека.

Настроение и здоровье 4 мая

Душевные волнения, проблемы со сном, нервозность и всеобщая паника могут негативно отразиться на самочувствии и подорвать здоровье. Все сложится отлично, если вы избавитесь от привычки прокручивать в мыслях неприятные события дня, разговоры, несправедливые обвинения в свой адрес. Контролируйте себя, не допуская негативных переживаний. Но если вдруг случится так, что вас захватит негатив, самый верный способ восстановить силы и поднять настроение — свежий воздух и духовные практики.