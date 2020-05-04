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Met Gala в сети: пользователи копируют самые экстравагантные звездные образы

Met Gala в сети: пользователи копируют самые экстравагантные звездные образы

Завтра, 4 мая, должно было бы состояться одно из самых ожидаемых светских и модных событий года — Бал Института костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке, он же Met Gala. Но, увы, как и многие другие мероприятия, его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Однако оставаться без парада эффектных нарядов ни публика, ни организаторы бала в этот день явно не намерены. Некоторое время назад журнал Vogue во главе с Анной Винтур запустил в сети конкурс #metgalachallenge. Всем желающим предлагалось повторить любой звездный костюм из истории Met Gala в домашних условиях. Скучающие на самоизоляции люди охотно включились в это креативное соревнование и принялись косплеить Рианну в образе папы римского, Джареда Лето с "отрубленной" головой, Кэти Перри в платье-люстре и многие другие исторические моменты Met Gala.

По итогам челленджа редакция Vogue выберет лучшие наряды и опубликует их в своем аккаунте и на сайте, ну а мы уже предлагаем вам оценить самые яркие образы.


 





























# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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