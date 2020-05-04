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МИА "Россия сегодня" поддержит фестиваль "Дорога на Ялту"

МИА "Россия сегодня" поддержит фестиваль "Дорога на Ялту"
МИА "Россия сегодня" стало партнером международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту". Входящее в медиагруппу международное информационное агентство Sputnik будет транслировать на весь мир полуфинал конкурса, который начнется 8 мая в 20:00 по московскому времени на телеканале "Россия - Культура".

Участники полуфинала из 15 стран на своих родных языках исполнят популярные советские песни военных лет. Затем члены жюри члены жюри в режиме онлайн поделятся своими впечатлениями и пообщаются с конкурсантами. Принять участие в интернет-голосовании сможет и любой желающий, поддержав понравившегося исполнителя на сайте doroganayaltu.ru.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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