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МИД Польши: Идея дать ЕС высшую власть провалилась

МИД Польши: Идея дать ЕС высшую власть провалилась

Идея наделить Европейский союз верховными надгосударственными полномочиями показала свою несостоятельность в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в интервью "Ежедневной польской газете" заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Идеи переформатирования ЕС с предоставлением ему высшей власти, например в сфере безопасности, в столкновении с кризисом оказались абсолютно нереальными", — подчеркнул глава польского МИД.

Он отметил, что с распространением COVID-19 в Европе каждая страна взяла на себя ответственность за безопасность своих граждан.

"Суверенитет, то есть высшая власть, находится на уровне государства, а не европейских институтов. Польша, так же как и другие страны-члены, ввела свои чрезвычайные меры, такие как закрытие границ, карантин, прекращение работы учреждений, школ или запрет массовых собраний", — отметил дипломат.

Европейский союз будет существовать, пока это будет в интересах стран-членов и всем будет выгодно, полагает Чапутович. Он добавил, что уже заметны "первые сигналы" о постепенном выходе из кризиса, и страны рассчитывают, что роль ЕС в этом процессе "будет больше" и что Брюссель "реально поддержит отдельные страны".

В Польше с середины марта действует режим эпидемии, закрыты многие учреждения и организации. В стране зафиксировано 13 тыс. случаев заражения коронавирусом, 678 человек скончались.

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По материалам: uposters.ru

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