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Минпромторгу выделили десять миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Минпромторгу выделили десять миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
Правительство России выделило 10 миллиардов рублей на производство и закупку лекарственных средств, оборудования и средств защиты от коронавируса в рамках борьбы с пандемией, соответствующее распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 10000000 тысяч рублей на предоставление из федерального бюджета субсидий федеральному автономному учреждению "Российский фонд государственному технологического развития" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности путем предоставления займов на увеличение объемов производства и пополнение оборотных средств, в целях обеспечения производства на территории Российской Федерации и поставок товаров первой необходимости (оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств учреждению индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий), произведенных на территории Российской Федерации, а также на закупку готовой продукции, в том числе за пределами РФ, для решения вопросов, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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