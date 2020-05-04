Минздрав России: Covid-19 может поражать любые органы человека

Анастасия Иванова

Исследования клинических проявлений новой коронавирусной инфекции указывают на то, что вирус может поражать любые органы человека, но чаще всего Covid-19 влияет на легкие, почки и миокард. Об этом сегодня, 3 мая, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Это подтверждают результаты последних наблюдений за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции. Они чрезвычайно разнообразны по своим формам: от бессимптомного носительства, заболевания по типу ОРВИ до пневмонии различной степени тяжести с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, поражения сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека. Среди госпитализированных пациентов более 90% имеют пневмонию, ДВС-синдром (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания. — ИА Newstes) — более 50%, острое повреждение почек — около 15% и повреждение миокарда — более 20%», — отметил Брико в интервью «Парламентской газете».

Как сообщало ИА Newstes, по данным на 3 мая, в РФ число инфицированных коронавирусом выросло за последние сутки на 10 633, это рекордная цифра с начала пандемии в стране. Всего в РФ насчитывается 134 687 инфицированных Covid-19, выздоровели — 16 639 человек, умерли — 1 280.

С начала пандемии в мире Covid-19 заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.