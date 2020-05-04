Минздрав завершает подготовку документа по смягчению карантина в Украине

Лидия Мартынова

В Министерстве здравоохранения Украины готовят документ по смягчению карантина с перечнем правил работы для салонов красоты, хозяйственных магазинов и кафе. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook."Правительством планируется смягчение карантина... Сейчас в Минздраве мы уже финализируем временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работе кафе, автомоек, предоставлении адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное".Ляшко подчеркнул, что соответствующий документ будет опубликован Минздравом на выходных, чтобы у предпринимателей было время подготовиться к открытию."Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий это 120-140 тыс. смертей до конца уже этого года. Такой вот прогноз получил от Kyiv School of Economics", – подчеркнул Ляшко.Карантин в Украине действует до 11 мая.