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Мэр Манауса — Грете Тунберг: Спасите нас от вируса, ведь мы защитники леса!

Мэр Манауса — Грете Тунберг: Спасите нас от вируса, ведь мы защитники леса!

Мэр бразильского Манауса обратился к шведской экоактивистке Грете Тунберг с просьбой воспользоваться своим влиянием и помочь городу в борьбе с пандемией коронавируса, пишет Ouest-France.

Манаус является административным центром штата Амазонас, где количество умерших от новой болезни превысило отметку в 500 человек, большинство из которых принадлежат к коренным народам. В больницах катастрофически не хватает нужных материалов, а тела порой складывают в рефрижераторные контейнеры.

«Нам нужна помощь. Необходимо спасти жизни защитников леса, спасти их от коронавируса. Мы столкнулись с бедствием, с варварством», — рассказывает глава города Артур Вирджилио Нето в видео на английском языке, которое он адресовал знаменитой активистке и опубликовал в Twitter.

По его словам, он знает о влиянии, которое оказывают слова Греты Тунберг, и о её способности сопереживать другим.

«Мой народ страдает, вот почему я обращаюсь к вам, — объясняет мэр Манауса. — Помогите Амазонии, Амазонию и лес необходимо спасти».

Недавно в интервью агентству AFP Артур Вирджилио Нето описал ситуацию в его городе как «сцены из фильма ужасов», а с начала эпидемии начинал несколько раз плакать в прямом эфире на телевидении.

Как отмечает Ouest-France, 17-летняя Грета Тунберг на прошлой неделе перевела $ 100 тыс. на счёт ЮНИСЕФ для защиты детей против Covid-19. Эту сумму юная экоактивистка получила в качестве премии от датской неправительственной организации Human Act.

В субботу она ретвитнула пост Greenpeace об отсутствии защиты коренных народов во время пандемии.

«Это совершенно недопустимо, — написала в комментарии Тунберг. — Ситуация в Амазонии во время пандемии коронавируса действительно заставляет беспокоиться. Мы должны защитить защитников леса».
# Политика
По материалам: eadaily.com

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