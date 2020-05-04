Многие страны Европы начали ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19

Вадим Карасев

Ограничительные режимы, которые ввели большинство стран мира, из-за угрозы быстрого распространения новой коронавирусной инфекции, многим людям пришлись не по душе.

Строгость режимов в разных странах была разная, но в основном, людей просили меньше выходить на улицу и соблюдать социальную дистанцию.

Теперь, власти некоторых европейских стран начинают понемногу ослаблять режимы ограничений, пишет DONAUKURIER.

Конечно, некоторые ограничения останутся, например, ношение защитных масок останется почти везде.

Кроме того, вряд ли некоторые страны откроют свои границы для туристов, так что, свободно путешествовать по Европе в ближайшее время будет невозможно.





В с понедельника, 5 мая, будет разрешено выходить на улицу для занятий спортом и прогулок в выходные дни.

В карантин был одним из самых строгих и длился почти два месяц. Теперь, там немного ослабят ограничения, и итальянцы смогут выходить на улицы, также для прогулок и занятий спортом. Кроме того откроются предприятия, а значит, люди смогут ходить на работу. Но, большинство магазинов, по-прежнему останутся закрытыми. Кафе и рестораны смогут предложить только доставку еды или предоставить еду на вынос. Они будут закрыты до июня.

В , по-прежнему, останется ограничение для посещений родственников в домах престарелых. С 15 мая вернутся к учебе ученики начальной школы, а старшеклассники – с начала июня. Откроются почти все магазины и смогут работать предприятия, работающие в сфере услуг. Рестораны откроют 15 мая, а отели - в конце мая. Тем не менее, по-прежнему будет рекомендованы меры профилактики: дистанция в один метр и ношение масок в магазинах и на общественном транспорте.

пока не хочет ослаблять строгие ограничения на выезд до 11 мая. Ношение защитных масок в общественном транспорте станет обязательным. Магазины откроются с 11 мая. Рестораны или кафе останутся закрытыми. Запрещено будет и посещение пляжей (причем, когда их откроют, не могут сказать точно и пока даты не называют даже приблизительной).

Первый этап смягчения условий в планируется начать с понедельника, 5 мая. Увеличится количество общественного транспорта. Маски должны будут носить все без исключения, начиная с 12-летнего возраста. Компании, сотрудничающие с другими компаниями, откроются, а те, кто обслуживает частных лиц, пока нет. Откроются магазины тканей и галантерейные. Остальные магазины, кроме продуктовых, пока останутся закрытыми еще неделю, далее будет решено с какого числа их откроют. При соблюдении дистанции можно будет заниматься спортом, но, не более двух человек одновременно на одной площадке. В приоритете останется удаленная работа. На улицу можно будет выходить за покупками, на работу или на прием к врачу. Следующие этапы смягчения карантинных мер в Бельгии запланированы на 11 и 18 мая. Школы начнут открываться не ранее 18 мая.

В карантинное регулирование по-прежнему распространяется на медперсонал и людей, работающих в учреждениях здравоохранения. Отели, торговые центры и открытые спортивные площадки должны открыться снова. Контроль на границах с другими государствами-членами ЕС будет оставаться в силе до 13 мая - страна также закрыта для иностранцев. Исключения распространяются на людей с постоянным видом на жительство, водителей грузовиков и дипломатов. Кроме того, гражданам Польши, возвращающимся с работы или учебы из Германии, Словакии, Чехии или Литвы, больше не будут отправлять на карантин на 14 дней с понедельника, 5 мая.

В , людям за пределами Будапешта и его окрестностей, разрешается снова свободно передвигаться, если соблюдается минимальная дистанция. Магазины могут открываться без ограничений, рестораны могут открываться снова, если у них есть площадки на улице. По всей стране маски обязательны в магазинах и общественном транспорте.

В граждане смогут выходить из дома без ограничений с понедельника, 5 мая. Тем не менее, не разрешено будет ездить в другую префектуру. Парикмахерские, магазины электроники и книжные магазины откроются снова. С 5 мая маски станут обязательными в общественном транспорте, лифтах и больницах.

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