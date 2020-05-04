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Муж Дианы Гурцкой получил травму

Муж Дианы Гурцкой получил травму
Сегодня Петр Кучеренко отмечает день рождения в кругу семьи. Близкие устроили для него настоящий праздник, а жена призналась в любви и пожелала здоровья, ведь совсем недавно ему пришлось обратиться за помощью к медикам.

По словам 41-летней Дианы Гурцкой, супруг какое-то время не сможет нормально передвигаться — причиной тому стала нелепая случайность. Петр оступился и получил перелом ноги, лечение которого будет довольно продолжительным.

«Проблема не бывает одна. В это страшное «ковидное» время он умудрился подвернуть ногу. Мы думали, что растяжение, а оказалось — перелом. Мы все надеемся, что он скоро поправится и все будет хорошо», — рассказала артистка. 

Правда, даже это не помешало Кучеренко устроить праздник. Но, перед тем, как увидеться с родными, мужчина сдал тест на коронавирус. Оказалось, что муж певицы продолжает ходить на работу, в то время, как его семья находится на самоизоляции. Чтобы не заразить родственников, Петр ограничил контакты с ними, а до встречи прошел тщательную проверку здоровья. «В среду и четверг он сделал три теста на COVID-19, чтобы убедиться в том, что здоров и не подвергнет нас опасности», — призналась Гурцкая.

Напомним, что Петр и Диана женаты уже 15 лет. С успешным юристом Гурцкую когда-то познакомила Ирина Хакамада. Деловое сотрудничество пары быстро переросло в дружбу, а вскоре превратилось в настоящую историю любви. Через два года после свадьбы у возлюбленных родился сын — Константин. «За годы нашей совместной жизни были штормы и размолвки. Мы обижались и прощали друг друга. Но я никогда не пожалела, что снежным днем 14 февраля 2005 года сказала тебе: «Да». Люблю!» — обратилась исполнительница к супругу. 

К слову, певица нередко отмечает, что Кучеренко едва справляется с ее тяжелым характером. «Муж часто говорит, что я вредная. И удивляется: «Господи, как терплю тебя?» Обычно это случается, когда нужно принять участие в съемке или дать интервью: он твердит, что необходимо, а мне не хочется», — делилась Диана со «СтарХитом».

А поклонники Гурцкой уверены, что Петр очень трепетно относится к супруге, и именно это позволяет сохранить необходимый баланс в отношениях.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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