Муж Екатерины Архаровой: «Если бы Башаров был мужчиной, я бы с ним поговорил»

Анастасия Иванова

Недавно интервью Марата Башарова прозвучало в популярном шоу. Артист ответил на вопросы о личной жизни, любовницах и проблемах с алкоголем. Он открыто заявил, что бил своих жен, что вызвало волну негодования. Прежде всего возмутились сами жертвы насилия.

Интервью экс-супруга поразило Екатерину Архарову. Актер рассказал о неадекватном состоянии бывшей жены, ее алкоголизме, а также о злополучной драке и избиении, которое случилось несколько лет назад. 45-летняя звезда решила изложить свою версию событий.

«У человека закончились деньги, его не приглашают в кино, мы все переживаем кризис, поэтому он стал ходить на разные телепередачи», — считает Архарова.

Звезда говорит, что у нее никогда не было проблемной тяги к спиртному. Более того все истории, которые о ней рассказал Башаров, актриса назвала бредом и припомнила бывшему мужу: у ее адвокатов до сих пор лежит пакет документов, собранный для суда. В прошлый раз она пожелала Марата, так как он активно занимался воспитанием дочки — на этот раз терпение может лопнуть.

В нынешней семье Архаровой бывшие отношения — закрытая тема. Сейчас актриса счастлива с бизнесменом Артемом Илясовым, который во всем устраивает ее. «Посмотрите на этого мужчину, разве смог бы он терпеть рядом алкоголичку, которую описывает Башаров?» — вопрошает Екатерина.

Ресторатор действительно остро прореагировал на лживую информацию о жизни супруги, но поспешил заверить всех: он не будет связываться с актером, так как не считает его поступок по-мужски порядочным.

«Если бы был мужчина, с которым можно было бы поговорить, я бы поговорил», — сказал Илясов.

Архарова добавила: нынешний супруг убрал из дома все фотографии ее бывшего избранника и предпочитает не обсуждать эту тему. В студии программы «Пусть говорят» Екатерина высказала мысль, что Башаров прошел точку невозврата: бьет женщин, разговаривает со стульями и врет всем подряд.

Фото: Legion-Media, стоп-кадр из шоу «Пусть говорят»