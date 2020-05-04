На юге Казахстана военный самолет совершил аварийную посадку

Влада Некрасова

Военный самолет, у которого не раскрылось переднее шасси, свершил аварийную посадку в Алма-Атинской области Казахстана, сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

"Военный самолет, у которого не раскрылось переднее шасси, сел на аэродроме Жетыгена. По поручению акима (главы) Алма-Атинской области Амандыка Баталова в аэропорт были направлены усиленные кареты скорой помощи и спасатели", - говорится распространенном пресс-службой сообщении. Отмечается, что "их помощь не понадобилась".