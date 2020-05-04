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На юге Казахстана военный самолет совершил аварийную посадку

На юге Казахстана военный самолет совершил аварийную посадку
Военный самолет, у которого не раскрылось переднее шасси, свершил аварийную посадку в Алма-Атинской области Казахстана, сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

"Военный самолет, у которого не раскрылось переднее шасси, сел на аэродроме Жетыгена. По поручению акима (главы) Алма-Атинской области Амандыка Баталова в аэропорт были направлены усиленные кареты скорой помощи и спасатели", - говорится распространенном пресс-службой сообщении. Отмечается, что "их помощь не понадобилась".

# В мире
По материалам: ria.ru

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