Нацпроекты не снимают с повестки дня, заявил Песков
Сегодня, 08:00 Лидия Мартынова
Реализация национальных проектов не снимается с повестки дня, хотя нельзя исключить, что будут вноситься какие-то корректировки, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Нет, никоим образом, об этом речь не идет", - заявил Песков, отвечая на вопрос, не снимаются ли нацпроекты с повестки дня, учитывая сложную ситуацию.
По материалам: ria.ru