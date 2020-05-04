Нацпроекты не снимают с повестки дня, заявил Песков

Лидия Мартынова

Дмитрий Песков

"Россия 1"

Реализация национальных проектов не снимается с повестки дня, хотя нельзя исключить, что будут вноситься какие-то корректировки, сказал пресс-секретарь президента РФв эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале

"Нет, никоим образом, об этом речь не идет", - заявил Песков, отвечая на вопрос, не снимаются ли нацпроекты с повестки дня, учитывая сложную ситуацию.