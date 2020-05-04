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Нацпроекты не снимают с повестки дня, заявил Песков

Нацпроекты не снимают с повестки дня, заявил Песков
Реализация национальных проектов не снимается с повестки дня, хотя нельзя исключить, что будут вноситься какие-то корректировки, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Нет, никоим образом, об этом речь не идет", - заявил Песков, отвечая на вопрос, не снимаются ли нацпроекты с повестки дня, учитывая сложную ситуацию.

# Политика
По материалам: ria.ru

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