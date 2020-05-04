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Назван режиссер новых фильмов по вселенной «Звездных войн»

Назван режиссер новых фильмов по вселенной «Звездных войн»Тайка ВайтитиФото: Jordan Strauss / AP

Киностудия The Walt Disney назвала имя режиссера новых фильмов по вселенной «Звездных войн». Им станет лауреат премии «Оскар» Тайка Вайтити, сообщается на сайте проекта.

Отмечается, что Вайтити снял финальный эпизод сериала «Мандалорец». Он будет не только режиссером, но и автором сценария продолжения саги. Соавтором станет шотландская сценаристка Кристи Уилсон-Кернс. Она получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и была номинирована на «Оскар» за работу над фильмом «1917».

Кроме того, американский драматург Лесли Хэдланд разрабатывает новый сериал вселенной «Звездных войн», который пока не имеет названия. Помимо этого, она будет исполнительным продюсером и шоураннером этого проекта.

Даты выпуска проектов Вайтити и Хэдланд пока не анонсированы.

«Звездные войны» — фантастическая киносага, первый фильм которой, «Эпизод IV: Новая надежда», снятый Джорджем Лукасом, вышел 25 мая 1977 года. В октябре 2012 года стало известно, что The Walt Disney Company купит Lucasfilm, занимавшуюся до этого производством фильмов по вселенной самостоятельно.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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