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Названы лауреаты молодежной премии Kids’ Choice Award

Названы лауреаты молодежной премии Kids’ Choice Award
РИА Новости. Кабельный телеканал Nickelodeon объявил лауреатов ежегодной молодежной премии Kids' Choice Awards. Из-за вспышки коронавируса церемонию провели онлайн. Ведущей была актриса Виктория Джастис, сообщает Variety.

В номинации "Лучший фильм" награду забрал блокбастер Marvel "Мстители: Финал". Звезда мюзикла "Наследники" Дав Кэмерон стала "Лучшей актрисой", а Дуэйн Джонсон "Лучшим актером" за работу в фильмах: "Джуманджи 2: Новый уровень" и "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Научно-фантастическое шоу Netflix "Очень странные дела" получило сразу две награды как "Лучший сериал" и "Лучшая телевизионная актриса" — Милли Бобби Браун.


другие.

Церемонию вручения премии Kids' Choice Awards проводят с 1988 года. Лауреатов определяют по результатам голосования зрителей телеканала Nickelodeon.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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