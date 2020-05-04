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Названы страны, которые откроются для отдыхающих раньше всех

Названы страны, которые откроются для отдыхающих раньше всех

Политолог Дмитрий Абзалов рассказал, какие страны первыми откроются для туристов после пандемии. Турция, Италия и Греция больше всех зависят от пляжного туризма. Они любыми способами будут пытаться вернуть путешественников.

Данные страны попытаются открыть свои границы раньше, но также они будут в зависимости от государств, в которых проживают потенциальные отдыхающие. Массовое открытие туристических направления по оценке эксперта будет в середине лета.

Абзалов уточнил, что туристический летний сезон в Европе уже потерян, ведь именно весной происходят все бронирования.

Ранее, россиян призывали не планировать отдых за границей в 2020 году. Эксперты уверены, что из-за пандемии границы будут закрыты, а вот когда ограничения снимут, поездки могут быть дешевле чем были, сообщает ПРАЙМ.

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По материалам: u-f.ru

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