Немецкий политик призвал снять санкции с России из-за коронавируса

Лидия Мартынова

Пандемия коронавируса могла бы стать основанием для рассмотрения вопроса о снятии с России европейских санкций, заявил в рамках видеоконференции в Берлине глава Германо-российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Плацек.

"Возможно, эта пандемия коронавируса могла бы, по меньшей мере, стать поводом еще раз провести оценку и сказать: если санкции на протяжении половины десятилетия ничего не изменили в том направлении, которое мы подразумевали, но произвели прямо противоположное действие, то нужно быть в состоянии оценить это развитие и сказать, что, возможно, нужны новые подходы", - сказал Плацек, отвечая на вопрос РИА Новости.