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Немецкий политик призвал снять санкции с России из-за коронавируса

Немецкий политик призвал снять санкции с России из-за коронавируса
Пандемия коронавируса могла бы стать основанием для рассмотрения вопроса о снятии с России европейских санкций, заявил в рамках видеоконференции в Берлине глава Германо-российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Плацек.

"Возможно, эта пандемия коронавируса могла бы, по меньшей мере, стать поводом еще раз провести оценку и сказать: если санкции на протяжении половины десятилетия ничего не изменили в том направлении, которое мы подразумевали, но произвели прямо противоположное действие, то нужно быть в состоянии оценить это развитие и сказать, что, возможно, нужны новые подходы", - сказал Плацек, отвечая на вопрос РИА Новости.

# Россия
По материалам: ria.ru

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