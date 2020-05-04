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Обнаружена новая причина смертности от COVID-19

Обнаружена новая причина смертности от COVID-19

В ряде стран большой уровень смертности от коронавируса связан с дефицитом витамина D. Такой вывод в ходе исследований сделали эксперты из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Результаты их работы сообщило РИА Новости.

На основании данных, полученных из 20 стран, ученые произвели сравнение уровня витамина D со статистикой смертности от COVID-19. Проанализировав полученную информацию, специалисты пришли к выводу, что существует взаимосвязь между этими двумя показателями. Государства, в которых у людей присутствует дефицит важного витамина в организме, показывают более высокую летальность от коронавирусной инфекции.

По результатам исследований, самый низкий уровень витамина D зафиксирован у граждан из таких стран, как Италия, Испания и Швейцария. У пожилых людей также отмечается нехватка этого вещества в организме, а они чаще всего хуже переносят заболевание COVID-19.

На сегодняшний день специалисты разрабатывают рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции с учетом использования биологически активных добавок.

На 3 мая в мире зафиксировано более 3,5 миллионов случаев заражения COVID-19, умерло около 240 тысяч человек.

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По материалам: u-f.ru

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