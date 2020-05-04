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﻿Общественная палата РФ запустила флешмоб #ЛичноОВойне

﻿Общественная палата РФ запустила флешмоб #ЛичноОВойне

Общественная палата РФ в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустила в социальных сетях флешмоб #ЛичноОВойне, посвященный воспоминаниям о родных, ушедших на фронт, передает ТАСС.

"Акция продлится с 4 по 9 мая. Старт флешмобу дадут члены Общественной палаты Российской Федерации. Они расскажут об акции своим подписчикам и передадут эстафету друзьям и блогерам", -сказали в пресс-службе.

В дни проведения акции в соцсетях Общественной палаты будут опубликованы подборки самых ярких постов пользователей.

"Принять участие во флешмобе может любой желающий: для этого нужно снять видео (не более 50 секунд) или написать рассказ о своем родственнике, принимавшем непосредственное участие в событиях Великой Отечественной войны, выложить пост на свою страничку в социальных сетях с хэштегами #ЛичноОВойне и #ОПРФ и передать эстафету друзьям и подписчикам. Кроме того, во флешмобе можно принять участие, прочитав стихотворение, спев песню о событиях Великой Отечественной войны или просто поздравив ветеранов. Запись также необходимо выложить в одну из социальных сетей", - отметили в ОП.

Кроме того, в акции можно принять участие, прочитав стихотворение, спев песню о событиях Великой Отечественной войны или просто поздравив ветеранов. Запись также необходимо выложить в одну из социальных сетей, добавили в палате.

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По материалам: uposters.ru

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