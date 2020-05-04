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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 маяФото: Eduardo Munoz / Reuters

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 мая превысило 3,5 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Согласно подсчетам, в мире инфицировано 3 506 924 человека. За весь период пандемии скончались 247 473 пациента, 1 125 255 выздоровели. Прирост заразившихся за 3 мая составил 79,4 тысячи человек.

Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,15 миллиона), Испания (217,4 тысячи), Италия (210,7 тысячи), Великобритания (187,8 тысячи), Франция (168,9 тысячи) и Германия (165,6 тысячи). Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Америке — 67,6 тысячи человек. При этом в европейских странах из антилидеров рейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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