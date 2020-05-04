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От коронавируса вылечился нардеп из ОПЗЖ

От коронавируса вылечился нардеп из ОПЗЖ

В понедельник, 4 мая, народный депутат Вадим Новинский, у которого в апреле обнаружили коронавирус, заявил, что получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

«После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров», — написал Новинский в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что от коронавируса вылечился внефракционный народный депутат Сергей Рудик. В качестве подтверждения выздоровления он показал результаты компьютерной томограммы своих легких.

А недавно вылечившийся от коронавируса народный депутат Сергей Шахов выступил против введенного в Украине жесткого карантина. По его словам, такие меры борьбы с пандемией COVID-19 могут закончиться бедностью, голодом и ухудшением криминогенной ситуации. Сам Шахов почувствовал болезненное состояние после возвращения из Швейцарии.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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