От тропиков до Альп: 12 любимых мест отдыха британских монархов

Вадим Карасев

Пандемия коронавируса заперла по домам многих людей в разных странах. О победе над вирусом говорить еще рано, но некоторые государства постепенно ослабляют запреты, а люди, конечно, уже строят планы и мечтают, что же они сделают первым делом, когда режим самоизоляции окончательно отменят. Путешествия в этом списке занимают не последнее место, ну а первая поездка после вынужденного заточения определенно должна запомниться! В нашей подборке рассказываем, где отдохнуть по-королевски: вашему вниманию 12 направлений, которые обожают представители британской монархии.

Шотландия

Все знают, что британские монархи любят проводить время в Шотландии. Здесь, в области Абердиншир, расположен знаменитый замок Балморал, являющийся частной резиденцией семьи.

Он служит и местом уединения (именно сюда они направились после смерти принцессы Дианы и именно здесь Елизавета II "пряталась" от коронавируса), и местом отдыха. Каждый год летом семья собирается здесь хотя бы один раз.





Королева Елизавета II с мужем принцем Филиппом и сыновьями Эдвардом и Эндрю

Среди любимых видов времяпрепровождения монархов — прогулки на лошадях, охота, рыбалка и поездка на отдаленные пляжи. Сообщается, что любимым является побережье Сандвуд-Бэй в Сатерленде. Сандвуд-Бэй считается самым удаленным пляжем в материковой части Великобритании.





Королева Елизавета II на прогулке в окрестностях замка Балморал

Я думаю, что бабушка там самая счастливая. Я думаю, что она действительно очень любит Хайленд,

— сказала ее внучка принцесса Евгения в документальном фильме о королеве.





Королева Елизавета II и принц Филипп в замке Балморал

Замок, вместе с участком в 20 тысяч гектаров и 150 зданиями, был приобретен в 1848 году королевой Викторией и принцем Альбертом. А в 1852 году началось строительство новой резиденции в неоготическом стиле по проекту архитектора Уильяма Смита. Кстати, в замке в 1896 году останавливался русский император Николай II вместе с супругой Александрой Федоровной, любимой внучкой королевы Виктории.

Кения

Африка вообще занимает особое место в сердце королевской семьи. Это континент разные поколения монархов посещали бесчисленное количество раз.

Именно в Кении находилась нынешняя королева Елизавета II, когда узнала, что унаследовала трон.





Елизавета II и принц Филипп в Кении в 1952 году

Она вернулась в ту же гостиницу — отель Treetops — уже в 1983 году во время другого визита. В 2010 год на кенийском озере Ретунда у подножия горы Кения принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон. Пара тогда находилась на отдыхе в Lewa Safari Camp.

Ботсвана

Еще одна африканская страна, сыгравшая важную роль в жизни представителей британской монархии, — это Боствана. Личные воспоминания с ней связаны в первую очередь у принца Гарри. Впервые сюда он приехал в 1997 году, сразу после гибели своей мамы принцессы Дианы. И именно в этой стране он провел первый совместный отдых с Меган Маркл в 2016 году.





Принц Гарри и Меган Маркл

По совместительству это было всего лишь третье свидание пары, и провели они его весьма романтично — вместо отеля Меган и Гарри ночевали в палатке под открытым небом в лагере Мено-а-Квена. Спустя год, в 2017 году, там же влюбленные отметили и день рождения Меган. Принц Гарри и вовсе называл Ботсвану "вторым домом".





Принц Гарри в Ботсване

Позднее, во время объявления о помолвке, пара призналась, что та поездка помогла укрепить их отношения. Кстати, один из бриллиантов для кольца своей невесте Гарри также приобрел в Ботсване.

Уже будучи мужем и женой, они вернулись в эту африканскую страну в рамках благотворительной миссии организации Elephants Without Borders.

Остров Невис

Невис был любимым островом принцессы Дианы в Карибском регионе. Принц Гарри и принц Уильям впервые посетили его вместе с ней в 1993 году. Этот остров стал и первым местом отдыха Дианы после ее расставания с принцем Чарльзом (разведутся они позже, в 1996 году).

Они играли в крикет каждый день на пустынных песчаных пляжах, а мальчики ловили гигантских жаб, чтобы устраивать потом гонки с другими детьми, — вспоминал телохранитель Кен Уарф.





Принцесса Диана на острове Невис в 1993 году

Тогда Диана с детьми остановилась в отеле Montpelier Plantation & Beach. На остров принц Гарри вернулся в ноябре 2016 года в рамках своего официального тура от имени Ее Величества Королевы.

Тогда же он принял участие в проекте по сохранению популяции черепах острова Невис. По слухам, именно в этом райском уголке Меган и Гарри провели часть своего медового месяца.





Принцесса Диана и принц Уильям на острове Невис в 1993 году

Бывали на острове и принц Чарльз с Камиллой Паркер-Боулз — во время официальной поездки в 2019 году они остановились в отеле Hermitage Plantation House.

Альпы

Зимний отдых тоже в большом почете у представителей британской монархии, и предпочтение они отдавали, конечно, Альпам. А вот единственный любимый курорт выделить сложно — тут у каждого есть свои фавориты.





Принц Чарльз с сыновьями Гарри и Уильямом в Клостерсе

Например, принц Чарльз обожает швейцарскую деревушку Клостерс, расположенную всего в 10 километрах от знаменитого курорта Давос. Один из подъемников тут носит имя "Принц Уэльский" именно в его честь.

Любимым отелем принца в прессе называли Hotel Walserhof. Заглянуть стоит и в знаменитый бар-ресторан Casa Antica, где любила отдыхать принцесса Диана.





Принц Чарльз с сыновьями Гарри и Уильямом

Кроме того, сообщалось, что именно на склонах в горнолыжном районе Клостерс принц Гарри и принц Уильям учились кататься на лыжах еще детьми.

Там же, еще до свадьбы, отдыхали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Именно на этом курорте фотографами был запечатлен первый публичный поцелуй пары.





"У Уилла наконец появилась девушка. Принц и Кейт так близки в Клостерсе"

А вот для семейного отдыха принц Уильям и Кейт Миддлтон, кажется, больше предпочитают уже Куршевель. Именно там в 2016 году они провели каникулы с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.





Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой

Еще один известный европейский курорт — австрийский Лех — обожали принцесса Диана, а также принц Эндрю и его супруга Сара Фергюсон. Принцесса Диана и ее сыновья, принц Гарри и принц Уильям, стали часто приезжать сюда после того, как в лавине в Клостерсе погиб один из друзей Дианы.





Принцесса Диана с принцем Уильямом и принцем Гарри

Остров Мюстик

Частный остров-курорт в составе архипелага Гренадины (Малые Антильские острова) еще одно любимое место отдыха британских монархов.

Поклонницей этих тропических краев была принцесса Маргарет, которая проводила здесь свои каникулы более 30 лет. Участок земли она получила тут в качестве подарка на свадьбу в 1960 году и построила тут частную виллу Les Jolies Eaux, где принимала членов семьи, в том числе и свою сестру Елизавету, и гостей.





Королева Елизавета II и принцесса Маргарет на острове Мюстик в 1977 году

Маргарет приезжала на остров минимум дважды в год — обычно в октябре и в феврале. Несмотря на то, что именно на Мюстике в 1976 году были сделаны первые фотографии Маргарет и ее молодого любовника Родди Ллевеллина, приведшие к скандалу, принцесса все равно обожала этот остров.





Принцесса Маргарет и Родди Ллевеллин

Это единственное место, где я могу расслабиться, — говорила она.

Королевскую традицию продолжили принц Уильям и Кейт Миддлтон. Среди популярных видов досуга на острове стоит отметить верховую езду, парусный спорт, теннис и подводное плавание.





Принцесса Маргарет на своей вилле

Кстати, Мюстик — одно из самых безопасных мест в районе Карибского бассейна. За всю историю было лишь одно преступление. В 1998 году одна богатая наследница из Франции была заколота ножом на своей вилле. Неудивительно, что это место обожают мультимиллионеры, аристократы и знаменитости (здесь отдыхали также Дэвид Боуи, Мик Джаггер и Пол Маккартни).

Остров Неккер

Любовь принцессы Маргарет к Карибам разделяла и принцесса Диана. От папарацци и шумихи в прессе она сбегала на частный остров-курорт Неккер, который входит в число Британских Виргинских островов.





Принцесса Диана с принцем Уильямом и принцем Гарри

Остров принадлежит сэру Ричарду Брэнсону — его он купил еще в 1978 году в возрасте 28 лет! Именно на этих белоснежных пляжах Диана вместе с сыновьями отдыхала на Новый год в 1990 году.

Египет

Впервые в королевском статусе принцесса Диана побывала здесь в 1981 году — там она провела часть медового месяца с принцем Чарльзом. В 1992 году Диана вернулась в страну пирамид по приглашению первой леди Сюзанны Мубарак.





Принцесса Диана в Луксоре

На кадрах из этой поездки можно не только оценить культурное наследие и достопримечательности, которые осмотрела Диана. Это еще и настоящее модное руководство — свои наряды принцесса подбирала в цветовой гамме окружающего ландшафта. Платья-рубашки, плиссированные юбки и жакеты в кремовых оттенках — отличный выбор для отпускного гардероба в жарких странах.





Нассау, Багамские острова

Поездки принцессы Маргарет не ограничивались Карибами. В 1955 году она посетила Багамы с официальным визитом, а в 1967 году вместе с мужем Энтони Армстронг-Джонсом она отдыхала в частном особняке в Лифорд-Кей.





Принцесса Маргарет с мужем на Багамах

Принцесса признавалась, что находит Багамы очень успокаивающими. Сегодня в столице Нассау действует госпиталь, названный в честь принцессы Маргарет.

Балеарские острова, Испания

Принцесса Диана и принц Чарльз с детьми часто отдыхали в Испании по приглашению испанской королевской семьи, с кем они поддерживали близкие дружеские отношения.

В августе 1987 года все вместе отдыхали во дворце Маривент, который является одной из официальных резиденций испанских монархов. Сегодня там летний отдых регулярно проводит король Филипп с семьей. Сады дворца, кстати, открыты для посещения публикой.





Принцесса Диана и принц Чарльз с сыновьями и король Испании Хуан Карлос с семьей

В 1990 году Диана и Чарльз по приглашению короля Хуана Карлоса совершили морское путешествия по островам на яхте "Фортуна" в компании других европейских монархов.





Принцесса Диана и принц Чарльз сыновьями, а также королева Греции Анна-Мария, король Греции Константин II, принцесса Феодора, королева Испании София, принцесса Кристина и принцесса Елена

Валетта, Мальта

Если в отношениях принца Гарри и Меган Маркл важную роль сыграла Ботсвана, то для Елизаветы II и принца Филиппа таким местом стала Мальта. Именно этот остров стал домом для молодой семьи.

Они провели там медовый месяц, а также жили почти два года, с 1949 по 1951 года, на вилле Guardamangia, так как принц Филипп, будучи офицером британского флота, находился в Валетте на службе.





Елизавета II и принц Филипп

Сама Елизавета (тогда еще принцесса) работала в мальтийском отделении благотворительной организации для ветеранов. Позднее она называла этот период жизни одним из самых счастливых в ее жизни.





Принц Филипп и Елизавета II на Мальте в 1949 году

В прошлом году власти Мальты выкупили дом (кстати, единственное здание за пределами Великобритании, где королева жила продолжительное время) и, по сообщениям прессы, собираются устроить там музей.

Индия

Известно, что принц Чарльз большой поклонник садоводства, поэтому он всегда восхищался богатой природой и впечатляющими пейзажами Индии во время своих поездок в эту южноазиатскую страну.

Симпатия к этой стране была столь сильна, что принц даже отметил там свое 65-летие. В 2013 году вместе с Камиллой Паркер-Боулз он отдыхал на экологическом курорте Кумараком-Лейк.





Принц Чарльз

А вы уже успели побывать в местах, где отдыхали монархи?