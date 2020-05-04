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ПЦР-тесты порадовали: на Буковине от COVID-19 за сутки вылечилось большое количество людей

ПЦР-тесты порадовали: на Буковине от COVID-19 за сутки вылечилось большое количество людей

В то время как Одесская область выходит в «лидеры» по числу заболевших коронавирусом за сутки, на Буковине, которую в последние недели называли не иначе как «украинской Уханью», ситуация, возможно, несколько стабилизировалась.

Так, по состоянию на вечер воскресенья, 3 мая, в области выздоровели 159 человек.

Об этом сообщил на своей странице Facebook глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

«В Черновицкой области выздоровели 159 человек! ПЦР-тесты сегодня показали дважды отрицательный результат 21 буковинцу», — написал Осачук.

В то же время, указал он, несмотря на хорошие новости в области есть и новые случаи заражения: лабораторно подтверждено еще 69 случаев коронавируса в Черновицкой области, из них 37 в Черновцах.

За сутки Черновицкий областной лабораторный центр провел 441 ПЦР-исследования.

Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случая составляет 1887 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 3 мая, в Украине подтверждены 11 913 случаев COVID-19. Зафиксированы 288 случаев с летальным исходом и 1547 случаев выздоровления пациентов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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