Перевозчикам могут компенсировать расходы на тахографы

Алексей Вольцев

В Правительстве готовят новый пакет антикризисных мер для автотранспортных компаний

Борьба с распространением коронавируса поставила большинство пассажирских транспортных предприятий на грань выживания. В кабмине сейчас обсуждаются различные послабления для автоперевозчиков, включая отсрочки по лизинговым платежам и перенос сроков по оборудованию автобусов тахографами. Представители отрасли надеются, что эти меры войдут в повестку очередного онлайн-совещания президента Владимира Путина с членами Правительства по ситуации с коронавирусом, которое может пройти в ближайшие дни.

Транспортный узел проблем

Ограничительные меры негативно сказались на предприятиях городского и междугороднего пассажирского транспорта. Как отмечают отраслевые объединения, значительное снижение пассажиропотока уменьшило доходы автотранспортных компаний на 50-70 процентов.

Правительство ещё в марте утвердило ряд секторальных мер поддержки для наиболее пострадавших от пандемии отраслей, среди которых значатся и перевозчики. Предприятия малого и среднего бизнеса, к которым в большинстве случаев относятся индивидуальные предприниматели с небольшим автопарком, получили право воспользоваться отсрочкой по уплате налогов и мораторием на взыскание штрафов, а также сдвинуть срок уплаты страховых взносов в социальные фонды. При этом сами взносы были снижены вдвое.

Прогнозируемые потери российских транспортных компаний из-за коронавируса (источник: Infraone Research): — Авиакомпании — 112,6 млрд рублей;

— ЖД — 29,9 млрд рублей;

— Такси — 27,4 млрд рублей;

— Городской наземный транспорт — 18,6 млрд рублей;

— Метрополитен — 12,9 млрд рублей;

— Каршеринг — 0,9 млрд рублей. Однако, как рассказал «Парламентской газете» член Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов, под данные критерии не подпадают большинство транспортных предприятий, в том числе таксомоторные компании, и компании, которые занимаются туристическими заказными перевозками.

«Сейчас льготные кредиты и отсрочку по лизингу могут получить только субъекты МСП и системообразующие компании, как РЖД и ведущие авиаперевозчики, — пояснил он. — Практически ни одно автобусное предприятие в этот список не входит. Без поддержки Правительства в предоставлении «лизинговых каникул» эти компании будут фактически на грани банкротства».

Письмо с просьбой посодействовать в решении проблемы отраслевые объединения направили главе думского Комитета по транспорту Евгению Москвичёву (копия документа есть у «Парламентской газеты»).

Отсрочек много не бывает

Обращение за мерами господдержки идут напрямую в Минтранс, а также главе кабмина. Среди пожеланий: продление действия налогового режима ЕНВД на два года (отменяется 1 января 2021 года), а также перенос на год введения штрафов за отсутствие кассовой техники на автобусах и отсрочка на год обязательной установки устройств контроля режима труда и отдыха водителей (тахографов) для городских автобусов (поправки вступают в силу с 1 июля).

Покупка одного тахографа в среднем обойдётся собственнику предприятия в 40-50 тысяч рублей. И как указывала в письме премьеру Михаилу Мишустину депутат Госдумы Наталья Кувшинова, в условиях резкого падения доходов автобусные перевозчики не выдержат дополнительных расходов. По данным Минтранса, парк городских автобусов в стране составляет около 96 тысяч машин.

По тем же мотивам первый зампред думского Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в апреле внёс в Госдуму законопроект, в котором предложил продлить мораторий на использование контрольно-кассовой техники в сфере ЖКХ и автобусных перевозок.

В некоторых случаях Минтранс готов идти навстречу. Ранее транспортные компании получили отсрочку по установке системы ГЛОНАСС в пассажирских автобусах (на более чем восемь пассажиров) и авто, используемых для перевозки опасных грузов, до 31 мая 2021 года. А на прошлой неделе пресс-служба ведомства сообщила о готовности проекта постановления правительства, в котором откладывается до лета 2021 года срок оснащения городских автобусов тахографами.

Кроме того, Минтранс предложил компенсировать транспортным компаниям расходы на установку тахографов за счёт страховых взносов. Соответствующее письмо ведомство направило в Минтруд (копия есть в «Парламентской газете»).

В документе отмечается, что в соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников допускается приобретение перевозчиками тахографов за счёт страховых взносов, но не более 20 процентов от общей суммы взносов, начисленных им за предшествующий календарный год.

«В связи с необходимостью реализации комплекса мер поддержки отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, Минтранс просит рассмотреть возможность увеличения предела страховых взносов, уплаченных перевозчиками в Фонд социального страхования, за счёт которых может быть приобретён тахограф, с 20 до 80 процентов», — говорится в письме.

Как рассказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, все эти меры актуальны и целесообразны, однако отдельно следует поддержать и тех, кто был готов с 1 июля нынешнего года выполнить требования законов и постановлений Правительства.





Об отсрочке просят компании, которые отложили установку тахографов на последний день. Это не честно по отношению к предприятиям и организациям, которые переоборудовали свой транспорт заранее.

«Об отсрочке просят компании, которые отложили установку тахографов на последний день, — отмечает депутат. — Это не честно по отношению к предприятиям и организациям, которые переоборудовали свой транспорт заранее. К тому же через какое-то время появятся более современные и дешёвые приборы, и добросовестные перевозчики окажутся ещё и в проигрыше».

Владимир Афонский предлагает поддержать предусмотрительные компании беспроцентными кредитами или субсидиями на оборотную деятельность. Размер компенсаций можно будет рассчитать, запросив у перевозчиков отчёты о приобретении тахографов и контрольно-кассовой техники. По словам депутата, в Минтрансе предложенная инициатива вызвала интерес.