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Первый реформатор в Киевской Руси

Первый реформатор в Киевской Руси

4 мая 1113 года на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей древней Руси, первый серьезный реформатор. В 60 лет став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей.

При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов — «Пространная Русская Правда», трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права князя по отношению к боярству и тому подобное.

После смерти Святополка II Изяславича в 1113 году вспыхнуло восстание в Киеве против бояр, так как тысяцкий Путята стремился передать власть Олегу. Четыре дня бунтующие громили дворы знати. В конечном счете, с целью стабилизации ситуации в стране бояре пригласили Владимира Всеволодовича на великокняжеский престол. 20 апреля 1113 года Мономах вместе с дружиной вошел в Киев, объявил себя новым правителем и оставался им до своей смерти в 1125 году. Спорным остается вопрос о том, считать ли данный шаг узурпацией власти или же решением городского вече.

Придя к власти, князь издал «Устав Владимира Всеволодовича» в дополнение к «Русской Правде». Документ, в частности, упорядочил сбор процентов ростовщиками, регламентировал переход в холопство.

При Владимире Мономахе была изменена тактика борьбы с половцами. Отныне основной задачей является оттеснение кочевников глубоко в степь. Одержав несколько побед, князь переместил половцев за Дон. Именем киевского правителя кочевники даже пугали своих детей.

В итоге деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.

Есть легенда, согласно которой византийский император Константин, дедушка Владимира Мономаха, прислал внуку шапку, крест из животворящего дерева, цепь из аравийского золота, бармы — царские регалии. Иван Грозный, кстати, венчаясь на царство, считал себя вторым русским монархом. По его мнению, Владимир Мономах, праведный правитель и полководец, первым принял царскую власть.

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По материалам: pnp.ru

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