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Песков: план снятия ограничений должен учитывать специфику регионов

Песков: план снятия ограничений должен учитывать специфику регионов
Поэтапный план снятия ограничительных мер из-за коронавируса должен учитывать специфику регионов РФ, ситуацию там на конкретный день, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


"Вы знаете, что к 5 числу (мая - ред.) президент поручил правительству подготовить поэтапный план выхода. Разумеется, этот план должен в той или иной степени учитывать специфику региона, специфику ситуации на конкретный день в конкретном регионе. По-другому нельзя", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

"Это очень сложный и действительно растянутый процесс. К этому нужно быть готовым", - добавил он.

# Политика
По материалам: ria.ru

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