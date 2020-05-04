Песков: план снятия ограничений должен учитывать специфику регионов

Алексей Вольцев

Поэтапный план снятия ограничительных мер из-за коронавируса должен учитывать специфику регионов РФ, ситуацию там на конкретный день, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





"Вы знаете, что к 5 числу (мая - ред.) президент поручил правительству подготовить поэтапный план выхода. Разумеется, этот план должен в той или иной степени учитывать специфику региона, специфику ситуации на конкретный день в конкретном регионе. По-другому нельзя", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

"Это очень сложный и действительно растянутый процесс. К этому нужно быть готовым", - добавил он.