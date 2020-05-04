Подростки на скутере сбили киевлянку на тротуаре (видео)

Влада Некрасова

В Киеве на Оболони двое юношей на скутере решили погонять по тротуару. Лихачество в пешеходной зоне закончилось предсказуемо. Парни сбили женщину, которая стояла к ним спиной и вовремя не распознала угрозу.

Видео ДТП опубликовал Киев Оперативный. Юноши сбежали, но их надеются разыскать. Пострадавшая женщина жаловалась на боль в сердце, но, по всей видимости, избежала серьезных травм.

Местные жители говорят, что подростков на скутере в пешеходной части улицы видели и раньше, но тогда обошлось без пострадавших.

На оживленных трассах Киева юные скутеристы нередко становятся причиной ДТП. При этом молодые люди не заботятся о том, чтобы снабдить свое транспортное средство номерными знаками.