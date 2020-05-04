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Поклонская вступилась за Михалкова после критики его фильма о чипировании людей

Поклонская вступилась за Михалкова после критики его фильма о чипировании людей

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не считает верным шагом снятие с эфира "России 24" выпуска программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ". Режиссер попытался озвучить на федеральном канале конспирологические теории о связи коронавируса с планами по сокращению численности человечества.

Михалков ранее назвал произошедшее "чистой воды цензурой". При этом в его программе содержатся ничем не подтвержденные заявления о том, что миллиардер Гейтс намерен "чипировать население", а также уменьшить его численность. Главу Сбербанка Германа Грефа режиссер обвинил в попытках управлять россиянами через цифровизацию образования.

"Вышли два сеанса, и после этого мне руководство ВГТРК сообщило, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет. То есть, грубо говоря, передача снята с эфира", – пожаловался деятель искусства.

Поклонская назвала реакцию телеканала предсказуемой и посчитала недальновидной стратегией "делать вид, что ничего не происходит, и мировая самоизоляция является всего лишь заботой о человечестве, а высказывания Гейтса, Грефа и др. не режут слух".

Конечно, это предположения и версии, но, как говорится, "из песни слов не выкинешь". Хочу повторить лучший совет, который дан Никитой Михалковым всем нам: "Думать, анализировать, пытаться заглядывать вперёд не только чужими глазами... и быть внимательными".

Ранее в  Северной Осетии сторонники теорий заговора, отрицающие существование коронавирусной инфекции, сожгли мобильную вышку. В результате селение Ногир осталось целиком без связи.

За прошедшие сутки в России подтверждено еще 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией – это рекордное число. Болезнь фиксируется во всех 85 регионах страны. 1280 россиян уже умерли от COVID-19; в мире этот показатель превышает 244 тысячи.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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