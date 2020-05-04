Поклонская вступилась за Михалкова после критики его фильма о чипировании людей
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не считает верным шагом снятие с эфира "России 24" выпуска программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ". Режиссер попытался озвучить на федеральном канале конспирологические теории о связи коронавируса с планами по сокращению численности человечества.
Михалков ранее назвал произошедшее "чистой воды цензурой". При этом в его программе содержатся ничем не подтвержденные заявления о том, что миллиардер Гейтс намерен "чипировать население", а также уменьшить его численность. Главу Сбербанка Германа Грефа режиссер обвинил в попытках управлять россиянами через цифровизацию образования.
"Вышли два сеанса, и после этого мне руководство ВГТРК сообщило, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет. То есть, грубо говоря, передача снята с эфира", – пожаловался деятель искусства.
Поклонская назвала реакцию телеканала предсказуемой и посчитала недальновидной стратегией "делать вид, что ничего не происходит, и мировая самоизоляция является всего лишь заботой о человечестве, а высказывания Гейтса, Грефа и др. не режут слух".
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За прошедшие сутки в России подтверждено еще 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией – это рекордное число. Болезнь фиксируется во всех 85 регионах страны. 1280 россиян уже умерли от COVID-19; в мире этот показатель превышает 244 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф