Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Польша и Дания ускорили стройку конкурента "Северного потока-2"

Польша и Дания ускорили стройку конкурента "Северного потока-2"
Польша и Дания подписали контракт на выполнение работ по прокладке газопровода Baltic Pipe в Балтийском море между странами, работы обойдутся Польше примерно в 280 миллионов евро. Об этом сообщил в понедельник польский газовый оператор Gaz-System.


"Gaz-System подписал контракт с Saipem Limited на выполнение работ по прокладке газопровода в Балтийском море. Стоимость контракта составляет около 280 миллионов евро", – цитирует его РИА Новости.

Подписание контракта подразумевает не только получение всех необходимых разрешений на строительство, но и начало реализации проекта, отметил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.


сообщило, что власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, по которому пойдут поставки норвежского газа в Польшу. Газопровод Baltic Pipe проходит в том же районе, где запланирована прокладка "Северного потока-2", маршруты магистралей пересекаются.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Путин назначил посла в Камбодже
Путин назначил посла в Камбодже
Польша и Дания ускорили стройку конкурента "Северного потока-2"
Польша и Дания ускорили стройку конкурента "Северного потока-2"
В Госдуме попросили проверить «Вести недели» Киселева на экстремизм
В Госдуме попросили проверить «Вести недели» Киселева на экстремизм
ЕС за три часа собрал 7,4 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
ЕС за три часа собрал 7,4 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
Православный олигарх заразился коронавирусом
Православный олигарх заразился коронавирусом
В Тюмени нашли дезертировавшего 15 лет назад солдата
В Тюмени нашли дезертировавшего 15 лет назад солдата
Версия: коронавирус щадит курильщиков
Версия: коронавирус щадит курильщиков
Ульяновская область станет участником песенного марафона «Наш День Победы»
Ульяновская область станет участником песенного марафона «Наш День
В честь своего дня рождения Данила Козловский поделился новым фото с дочерью
В честь своего дня рождения Данила Козловский поделился новым фото с
В российском регионе потерявшим работу из-за коронавируса раздадут поросят
В российском регионе потерявшим работу из-за коронавируса раздадут
Путин проведет 6 мая совещание по коронавирусу
Путин проведет 6 мая совещание по коронавирусу
Посольство РФ в Германии назвало заявление Киева о Крыме «несбыточными мечтами»
Посольство РФ в Германии назвало заявление Киева о Крыме

Топ на сегодня

В Коми поздравили с Днём Победы фотоснимком финского солдата-оккупанта
В Коми поздравили с Днём Победы фотоснимком финского солдата-оккупанта
Сиди дома: в Чечне не работает общественный транспорт
Сиди дома: в Чечне не работает общественный транспорт
Россияне приготовились к снижению зарплат
Россияне приготовились к снижению зарплат
С-400 раздора: Турция «робкими шагами» засеменила навстречу США
С-400 раздора: Турция «робкими шагами» засеменила навстречу США
Иракское шиитское ополчение отразило атаку ИГ* в провинции Салах-эд-Дин
Иракское шиитское ополчение отразило атаку ИГ* в провинции

Еще по теме

Главный враг «Северного потока-2» помог его конкуренту
Дания дала разрешение на строительство конкурента "Северного потока-2"
Дания разрешила строительство конкурента «Северного потока-2»
Мешающая "Северному потоку-2" Дания предоставила свои воды его конкуренту