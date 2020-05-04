Польша и Дания ускорили стройку конкурента "Северного потока-2"

Лидия Мартынова

Польша и Дания подписали контракт на выполнение работ по прокладке газопровода Baltic Pipe в Балтийском море между странами, работы обойдутся Польше примерно в 280 миллионов евро. Об этом сообщил в понедельник польский газовый оператор Gaz-System.





"Gaz-System подписал контракт с Saipem Limited на выполнение работ по прокладке газопровода в Балтийском море. Стоимость контракта составляет около 280 миллионов евро", – цитирует его РИА Новости.

Подписание контракта подразумевает не только получение всех необходимых разрешений на строительство, но и начало реализации проекта, отметил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

сообщило, что власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, по которому пойдут поставки норвежского газа в Польшу. Газопровод Baltic Pipe проходит в том же районе, где запланирована прокладка "Северного потока-2", маршруты магистралей пересекаются.