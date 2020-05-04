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Помпео: У США достаточно доказательств сокрытия Китаем ситуации с Covid-19

Помпео: У США достаточно доказательств сокрытия Китаем ситуации с Covid-19

Администрация США располагает достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус Covid-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сегодня, 3 мая, сообщил в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы можем подтвердить, что Коммунистическая партия Китая делала все, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, некоторые доступны публично», — отметил он.

По его словам, власти КНР «пытались заглушить» тех, кто пытался сообщить о реальной ситуации в городе Ухань, где изначально произошла вспышка. Помпео обвинил Китай в проведении «классической коммунистической кампании по дезинформации».

«Президент Трамп ясно дал понять, что мы намерены привлечь виновных в этом к ответственности, и мы сделаем это в свое время», — подчеркнул госсекретарь.

Глава американской дипломатии также заявил о своем согласии с докладом Управления директора Национальной разведки о том, что вирус не был генетически модифицированным.

«Я видел, что говорит разведывательное сообщество. У меня нет никаких оснований полагать, что они ошиблись», — сказал Помпео.

Он не стал отвечать на вопрос, был ли вирус выпущен преднамеренно.

ИА Newstes напоминает: ранее газета The Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия) сообщила, что власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса Covid-19 в стране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай понесет ответственность, если выяснится, что данные о коронавирусе преднамеренно скрывались. Он уверен, что распространение коронавируса началось из лаборатории в китайском Ухане.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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