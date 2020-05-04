Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса
Сегодня, 10:49 Анастасия Иванова
Полностью циркуляцию коронавируса прекратить невозможно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "России 24".
"Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране", — цитируют главу Роспотребнадзора "Вести".
Она отметила, что часть ограничительных мер в стране сохранится до появления вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции.
Попова также напомнила, что необходимо соблюдать все правила, чтобы режим ограничений смягчался.
По материалам: ria.ru