Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса

Анастасия Иванова

Полностью циркуляцию коронавируса прекратить невозможно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "России 24".

"Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране", — цитируют главу Роспотребнадзора "Вести".

Она отметила, что часть ограничительных мер в стране сохранится до появления вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции.

Попова также напомнила, что необходимо соблюдать все правила, чтобы режим ограничений смягчался.