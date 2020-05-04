Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса

Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса

Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса
Полностью циркуляцию коронавируса прекратить невозможно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "России 24".

"Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране", — цитируют главу Роспотребнадзора "Вести".

Она отметила, что часть ограничительных мер в стране сохранится до появления вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции.


Попова также напомнила, что необходимо соблюдать все правила, чтобы режим ограничений смягчался.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Великобритании выставили на аукцион кассету с неизвестной песней Маккартни и Старра
В Великобритании выставили на аукцион кассету с неизвестной песней
Красотка за миллион: сколько Елена Степаненко потратила на преображение
Красотка за миллион: сколько Елена Степаненко потратила на
В Коми поздравили с Днём Победы фотоснимком финского солдата-оккупанта
В Коми поздравили с Днём Победы фотоснимком финского солдата-оккупанта
Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса
Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса
Ученые отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России
Ученые отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России
В Чехии пообещали ответить на «угрозы» России
В Чехии пообещали ответить на «угрозы» России
В саратовском интернате выявили 14 новых случаев COVID-19
В саратовском интернате выявили 14 новых случаев COVID-19
Женская консультация в Медицинском центре им. Святослава Федорова
Женская консультация в Медицинском центре им. Святослава Федорова
Как разные фазы Луны влияют на энергетику человека и удачу в делах
Как разные фазы Луны влияют на энергетику человека и удачу в делах
Модная битва: Дарья Малыгина против Кети Топурии
Модная битва: Дарья Малыгина против Кети Топурии
Трамп заявил об «ужасной ошибке» Китая в начале эпидемии коронавируса
Трамп заявил об «ужасной ошибке» Китая в начале эпидемии коронавируса
Студия Pixar запустила кулинарное шоу на YouTube
Студия Pixar запустила кулинарное шоу на YouTube

Топ на сегодня

«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен Ына
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц в РЭШ
Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц

Еще по теме

В России из-за гриппа и ОРВИ закрыты более 800 школ
Попова: Циркулирующие вирусы гриппа в РФ соответствуют штаммам вакцин
Попова рассказала, когда будут ясны сроки получения вакцины от коронавируса
Попова объяснила, почему снятие ограничений в регионах будет поэтапным