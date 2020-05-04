Попова рассказала, какое из ограничений снимут в самую последнюю очередь в России

Вадим Карасев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о целесообразности снятия ограничительных мер и о том, какое ограничение будет снято в России в самую последнюю очередь.

Свою точку зрения Попова озвучила в эфире телеканала «Россия 24» 4 мая.

Она отметила, что полностью избавиться от инфекции пока не удастся, поэтому надо начинать учиться жить по новому, приспосабливаясь к создавшейся ситуации.

Анна Попова отметила, что люди должны сами понять всю опасность опасной инфекции и стремиться к соблюдению норм. И такая ситуация может продлиться до тех пор, пока не будут найдены эффективные способы защиты от COVID-19.

Она сказала, что постепенно ограничения будут сниматься. Но, людям старшего поколения и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, лучше продолжить соблюдение ограничений.

Говоря о том, какое из ограничений будет снято в самую последнюю очередь в России, Анна Попова сказала, что по правилам эпидемиологии, из ограничений нужно выходить в обратном порядке от того, как они вводились.

Таким образом, ограничение, которое было введено в России первым, будет снято последним. Это относится к проведению массовых мероприятий: культурно-развлекательных, спортивных и прочих.

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