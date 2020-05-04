Порошенко: государство должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина

Влада Некрасова

Если государство вводит жесткие ограничения на период карантина, оно обязано компенсировать потери, которые несет малый и средний бизнес. Пока в Украине, в отличие от других стран мира, власть не предложила антикризисной стратегии для спасения предпринимателей. Об этом заявил экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.«Если государство вводит карантин - государство должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина. Так делается во всем мире, кроме Украины», - отмечает Петр Порошенко.Лидер «Европейской Солидарности» подтвердил, что фракция готова оказать профессиональную поддержку для разработки антикризисной стратегии, которой пока нет. «Мы готовы предоставить весь интеллектуальный потенциал нашей политической силы для того, чтобы объединить усилия на противодействие коронавирусу, на противодействие экономическому кризису. Мы должны объединиться для того, чтобы совместно преодолевать вызовы и угрозы», - убежден Петр Порошенко.