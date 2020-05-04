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Посольство РФ в Германии назвало заявление Киева о Крыме «несбыточными мечтами»

Посольство РФ в Германии назвало заявление Киева о Крыме «несбыточными мечтами»Фото: Евгения Наваженина/РИА Новости

Российское посольство в Германии назвало заявление Киева о возможности возвращения Крыма в состав Украины «несбыточными мечтами». Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии это заявление назвали «новым словом украинской дипломатии». Оно говорит о том, что власти Украины видят себя с бокалом массандровского вина в Ялте по случаю «возвращения» Крыма Украине.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру. Дипломат заявил, что Крым «непременно вернется в лоно матери-Украины» еще при жизни Шредера.

Перед этим Шредер выразил мнение, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Бывший канцлер также призвал отменить антироссийские санкции, введенные Евросоюзом в 2014 году, и отметил, что сотрудничество с Москвой необходимо в сложившейся экономической ситуации.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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