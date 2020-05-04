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Посольство России в Германии ответило на слова украинского посла о Крыме

Посольство России в Германии ответило на слова украинского посла о Крыме
Российское посольство в Германии назвало заявление Киева о возвращении Крыма в состав Украины несбыточными мечтами.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Tagesspiegel заявил, что ни один российский президент не отдаст полуостров. Политик также высказался за отмену санкций против Москвы. По его словам, в сложившейся экономической ситуации сотрудничество с Россией крайне необходимо.

# Россия
По материалам: ria.ru

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