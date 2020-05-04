Правительство РФ приняло поставление о признании инвалидности до 18 лет у больных ретинобластомой детей

Вадим Карасев

Фото: kremlin.ru

Правительство России приняло постановление о признании инвалидности у детей до 18 лет со злокачественным новообразованием глаза после операций по удалению глазного яблока. Этот вопрос ранее поднимался на встрече Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека в декабре.

О проблеме предоставления инвалидности детям, больным ретинобластомой, сообщил юрист Шота Горгадзе.



"Детей заставляли для получения инвалидности проходить кучу экспертиз и каждый год подтверждать потом свой статус инвалида. Владимир Владимирович резко отреагировал тогда на этот беспредел. И дал поручение Правительству РФ внести соответствующие изменения в закон. 30 апреля 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление! Теперь никаких экспертиз не нужно. Теперь инвалидность будет устанавливаться сразу и до 18-летия", - рассказал Шота Горгадзе.

По результатам заседания главой государства дано поручение до конца апреля 2020 года разработать ряд нормативных актов для защиты прав детей и внесения заболевания ретинобластома в перечень заболеваний, по которым инвалидность устанавливается без дополнительных экспертиз.